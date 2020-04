Xbox Game Pass: Diese Spiele kommen in Kürze dazu

Der Xbox Game Pass bekommt in den nächsten Tagen erneut Zuwachs. Sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox One. Los geht es am morgigen Donnerstag mit dem Survivalspiel The Long Dark. Doch nicht nur Zuwachs steht bevor. Einige Spiele werden den Pass verlassen. Auch hierzu gibt es neue Informationen von Microsoft.

Xbox Game Pass für PC Neuzugänge im April:

Deliver Us The Moon

Gato Roboto

Gears Tactics

HyperDot

Levelhead

The Long Dark

Machinarium

Wie üblich gibt es keine konkreten Termine für die Spiele, die im Pass für PC verfügbar sein werden. Sicher ist hingegen, wann die folgenden Titel aus dem Pass entfernt werden. Am 30. April verlassen diese Spiele den Game Pass für PC:

The Banner Saga 2

Bomber Crew

Full Metal Furies

Ruiner

Silence: The Whispered World 2

Smoke and Sacrifice

Xbox Game Pass für Xbox One Neuzugänge im April:

The Long Dark, 16. April

Gato Roboto, 21. April

Deliver Us The Moon, 23. April

HyperDot, 30. April

Levelhead, 30. April

Folgende Spiele verschwinden am 30. April aus dem Game Pass:

The Banner Saga 2

Bomber Crew

Braid

Fallout 4

Full Metal Furies

Metal Slug 3

Ruiner

Silence: The Whispered World 2

Smoke and Sacrifice

Wolfenstein: The New Order

Quelle: Microsoft

Bildquelle: Hinterland Games