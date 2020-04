Ghost of Tsushima: Release möglicherweise verschoben

Die aktuelle Pandemie bringt einige Dinge durcheinander und durchkreuzt zahlreiche Pläne. Nun könnte auch der für den 26. Juni geplante Release von Ghost of Tsushima betroffen sein. Einem Nutzer des bekannten ResetEra Forums ist aufgefallen, dass das Spiel im PlayStation Store Kanada nun mit einem anderen Datum gelistet ist. Angegeben wird der 01. August. Die Änderung lässt eine Verschiebung befürchten.

Offiziell wurde keine Änderung bezüglich des Ghost of Tsushima Releases angekündigt. Sollte dergleichen noch passieren, ist der 01. August wahrscheinlich ein Platzhalter, da der Tag ein Samstag ist.

Unterdessen wird spekuliert, ob Ghost of Tsushima The Last of Us Part 2 weichen muss. Das Spiel wurde kürzlich verschoben. Ein neuer Erscheinungstermin ist unbekannt. Zuletzt hieß es, es werden Möglichkeiten geprüft.

Quelle: PlayStation Store Kanada via ResetEra

Bildquelle: Sony