In Persona 5 Royal erwartet euch in Kaneshiro’s Palast ein Rätsel, ohne dessen Lösung ihr nicht zum Schatz gelangt. Im Verlauf der Story erhaltet ihr ein Notizbuch, mit einem merkwürdigen Eintrag, aus dem die Phantomdiebe zunächst nicht schlau werden. Wenig später wird die Verwendung klar. Im Tresorraum endet euer Weg an einer PIN-Eingabetafel.

Über dem Eingabefeld steht, welches Wort gesucht ist. Dieses muss allerdings in Zahlen übersetzt werden. Gesucht ist RICH. Die PIN öffnet einen neuen Weg im Tresorraum, der euch zu einem weiteren PIN Eingabefeld führt. Dieses Vorgehen wiederholt sich mehrfach. Einen Unterschied gibt es bezüglich der Hinweise. Liefert das gefundene Notizbuch noch den vollständigen Hinweis zur ersten benötigten PIN, müsst ihr euch alle folgenden Hinweise zusammensuchen. Diese sind in goldenen Sparschweinen versteckt, mit denen ihr interagieren müsst. Die Eingabe der PINs ist jedoch auch im Vorfeld möglich – wenn ihr sie denn kennt.

Persona 5 Royal Kaneshiro’s Palast PINs

RICH = 0102

REAP = 0931

HUGE = 2319

GOLD = 1841

Zwischen den einzelnen Abschnitten könnt ihr ein Stück zurücklaufen und im Schutzraum euren Spielstand sichern und euch bei Bedarf heilen. In Kaneshiro’s Palast gibt es so gut wie keinen Schutzraum und der Tresorraum-Abschnitt ist relativ lang. Obendrein erwarten euch einige rote Schatten, sprich harte Gegner. So könnt ihr im Bedarfsfall auch den Palast verlassen und dann schnell dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt.

Bevor ihr zur vierten PIN-Eingabetafel gelangt, müsst ihr mit ähnlichen Stationen interagieren – benötigt dafür allerdings keine PIN. Ihr müsst stattdessen eine Richtung wählen, was den Tresorraum verändert.

Drückt an der ersten Tafel rechts, wählt im nächsten Bereich drücken und im darauffolgenden links. Nun öffnet sich auf der linken Seite ein Weg, der euch über eine Treppe zum dritten Willenssamen führt. Um weiter zu kommen, müsst ihr im mittleren Bereich drücken und anschließend beim ersten Feld. Nun öffnet sich ein Weg nach rechts. Die Interaktion zunächst in der Mitte ist wichtig, da ihr sonst nicht mehr an die Konsole kommt. Ihr müsst erst den hinteren Weg öffnen, um dann Zugang zu diesem geschaffenen Weg herzustellen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Persona 5 Royal