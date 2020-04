WiLD Neue Artworks zum Spiel

Bereits im Jahr 2014 wurde das Spiel WiLD angekündigt. Seitdem ist es weitestgehend ruhig um das Projekt. Immer wenn eines der raren Lebenszeichen aufgetaucht ist, verschwand das Spiel wieder von der Bildfläche, nur um beinahe in Vergessenheit zu geraten. Aktuell macht das Spiel mit einer Reihe von neuen Artworks auf sich aufmerksam.

Dieser erscheinen sang- und klanglos auf der offiziellen Website. Neuigkeiten von den Entwicklern gibt es dazu nicht.

Gemunkelt wird allerdings, dass das Spiel in absehbarer Zeit quasi „neu“ angekündigt wird. Auch ist angeblich ein Release für die PlayStation 5 geplant. Ob etwas dran ist, an dem was die Gerüchteküche derzeit bezüglich WiLD köcheln lässt, wird die Zeit zeigen.

Quelle: Offizielle Website