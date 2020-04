Animal Crossing: New Horizons Update bringt neue Features, Events und mehr

Nachdem Nintendo heute Morgen ein Update für den Super Mario Maker 2 angekündigt hat, gibt es nun auch gute Nachrichten für alle Animal Crossing: New Horizons Fans. Am 23. April – also diese Woche Donnerstag – wird ein kostenloses Update zur Verfügung gestellt.

Was erwartet euch? Freuen dürft ihr euch unter anderem auf neue Besucher. Darunter einige alte Bekannte. Außerdem wird das Museum erweitert.

Im Zeitraum April bis Juni erwarten euch einige Events. Am 23. April startet der Tag der Natur, der bis zum 04. Mai gefeiert wird. Am 01. Mai startet die Mai-Feierei, die bis zum 07. Mai aktiv bleibt. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es am 18. Mai mit dem Event Internationaler Museumstag weiter. Gefeiert wird bis zum 31. Mai 2020. Vom 01. bis 30. Juni schließt sich die Hochzeitssaison an.

Lust auf einen kleinen Vorgeschmack? Nintendo hat einen neuen Animal Crossing: New Horizons Trailer veröffentlicht, um die neuen Inhalte anzukündigen.

