Doraemon: Story of Seasons erscheint im Spätsommer für PS4

Das Spiel Doraemon: Story of Seasons wurde gestern für die PlayStation 4 angekündigt. Inzwischen hat Bandai Namco Entertainment auch einen Release in westlichen Regionen bestätigt. Bei uns ist im Spätsommer die Veröffentlichung vorgesehen. Am 04. September 2020 erscheint hierzulande die PlayStation 4-Version.

In Doraemon: Story of Seasons verschlägt es euch nach Natura. Nobuta und seine Freunde suchen einen Weg zurück nach Hause. Ihr schließt neue Freundschaften, bewirtschaftet eine eigene Farm und erkundet Natura. Gelegentlich gibt es auch etwas zu feiern. Unten könnt ihr euch den Ankündigungstrailer ansehen.

Im Herbst erschien das Spiel bereits für Nintendo Switch und PC. Das Game ist ein Crossover aus Story of Seasons (Harvest Moon) und der Mangaserie Doraemon. Diese ist auch im Westen ziemlich populär, wenngleich sie in Deutschland weniger bekannt ist.

Quelle: Bandai Namco

Bildquelle: Bandai Namco

Vielen Dank an Robi, für den Hinweis zu dieser Meldung.