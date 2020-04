Der Winter ist da und mit ihm auch der neue Weekly #Forzathon. Auch in dieser Woche ist dieser eine Wiederholung. Keine Wiederholung ist mein Guide, den ich brandneu geschrieben habe, da sich seit Launch des Spiels einiges bewegt hat. So zum Beispiel die Möglichkeit Strecken zu erstellen. Eine Kurzstrecke habe ich natürlich auch dieses Mal wieder am Start. Genug Vorgeplänkel, weiter zum Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 17 – Gespritztour.

Verzeichnis

Die Kapitel können nur in der Reihenfolge, die unten angegeben ist, erledigt werden. Eine Kombination verschiedener Aufgaben ist nicht möglich. Ihr könnt die Aufgaben – sofern möglich – auch in den DLC-Regionen erledigen. Bei spezifischen Vorgaben bezüglich Rennen oder PR-Stunts entfällt diese Möglichkeit.

Kapitel 1 – Titanic

Ihr habt wieder die Qual der Wahl innerhalb einer Wagengruppe. Zur Auswahl steht, was „Extreme Offroader“ zu bieten hat. Ich habe mich für den 2016 RJ Anderson #37 Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 Truck entschieden. Tipp für die Entscheidung: Achtet auf die Werte. Höhere Werte sind meist vielversprechend und ein guter Anhaltspunkt.

Kapitel 2 – Spritzerzone

Habt ihr euch für ein Fahrzeug entschieden, gilt es 5 Rennen der Querfeldeinserie zu gewinnen. Soll es schnell gehen, bieten sich Etappenrennen oder Rundstreckenrennen mit einer Runde (via Blaupause können diese selbst erstellt werden) an. Wenn euch diese Variante zu lang dauert, könnt ihr auch eine Kurzstrecke verwenden: „992 539 613“. Begebt euch dafür zu einem beliebigen Rennen (Straßenszene ausgenommen!), richtet eine Veranstaltung ein, wählt „Eigene Veranstaltungen“ und öffnet die Suche. Ganz unten findet ihr „Freigabe-Code“. Dort gebt ihr den Code ohne Leerzeichen ein, um das Rennen zu starten.