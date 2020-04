Xbox Game Pass: Red Dead Redemption 2 in Kürze, GTA geht

Der Xbox Game Pass erhält regelmäßig Zuwachs in Form neuer Spiele. Wer ihn auf der Xbox One nutzt, darf sich auf Red Dead Redemption 2 freuen. Das Spiel steht ab dem 7. Mai 2020 zur Verfügung.

Dafür müsst ihr euch an jenem Tag von Grand Theft Auto V verabschieden. Beide Spiele wurden von Rockstar Games entwickelt. GTA V verlässt den Game Pass, nachdem es dort einige Monate verfügbar war.

In Red Dead Redemption 2 verschlägt es euch nach Amerika. Wir schreiben das Jahr 1899. Die Van der Linde-Gang befindet sich nach einem gescheiterten Coup auf der Flucht. Unter ihnen auch Protagonist Arthur Morgan. Mitten im eisigen Winter flieht die Gruppe vor den Hütern des Gesetzes und nimmt dabei den gefährlichen Weg hinauf in die verschneiten Berge in Kauf. Die Moral der Gruppe leidet empfindlich und schließlich droht diese gar zu zerfallen. Kann der charismatische Anführer Dutch Van der Linde die Gang wieder zusammenschweißen? Gelingt es ihr, den missratenen Raubüberfall abzuschütteln und an alte Erfolge anzuknüpfen? In der Story findet ihr eine Antwort auf diese Fragen. Der Wilde Westen selbst hat seinen Höhepunkt längst überschritten. Die Zivilisation breitet sich auch in immer mehr entlegene Winkel aus und verwandelt das Land. Wohin das Auge reicht Fortschritt.

Euch steht der Sinn nach weiteren Abenteuern? In Red Dead Online könnt ihr noch mehr erleben. Zum Beispiel als durch die Weiten des Wilden Westens streifender Sammler, als Unternehmer mit verbotener Destillerie die Schwarzgebranntes herstellt oder als furchtloser Kopfgeldjäger.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Rockstar Games