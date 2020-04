Gerücht: Xbox Series X Event mit Perfect Dark, Forza Motorsport, Fable und mehr im Mai

Die Xbox Series X steht zum Jahresende in den Startlöchern. Wir kennen bereits die Spezifikationen der Konsole. Außerdem hat Microsoft bereits seine Vision zur Abwärtskompatibilität und anderen Technologien wie Ray Tracing veröffentlicht. Zu den neuen Spielen hält man sich in Redmond bisher allerdings bedeckt. Einem vermeintlichen Leak vom Reddit-User karp1964 zufolge steht uns demnächst ein größerer Showcase zur Xbox Gamingzukunft bevor.

Laut dem Reddit-Nutzer, der eigenen Angaben zufolge Verbindungen zu den Entwicklern hat, stehen rund um die Xbox Series X der Game Pass und die xCloud im Fokus. Letztere soll seinen Informationen zufolge 2020 auch auf die Xbox Series X Hardware Einzug halten.

Darüber hinaus soll Microsoft zwei Spiele auf der bevorstehenden Veranstaltung vorstellen.

Perfect Dark

Der erste Titel sei ein „AAAA“-Spiel von The Initiative. Das Perfect Dark Reboot entstehe demnach in einer Kooperation mit The Coalition (Gears). Vor Gears of War 4 habe The Coalition an einem Spionage-Action-Spiel gearbeitet, welches gecancelt wurde. Die Inhalte sollen nun verwendet werden, um eine „next-gen“ Spionage-Welt zu schaffen. So sei das neue Perfect Dark ein storygetriebenes Third Person Spiel mit MMO-Elementen.

Die Demo beinhalte eine Passage, bei welcher der Spieler eine Reihe an Dokumenten aus einer schwer bewachten Festung stehlen müsse. Den Weg dorthin legt der Spieler per Auto zurück. Wobei unterwegs eine zauberhafte „next-gen“-Welt und viele Simulationen gezeigt werden sollen. Im Gebäude müsse der Spieler dann die Dokumente aus einem Raum stehlen, wo er auf einen anderen Agenten (durch einen weiteren Spieler gesteuert) treffe. Beide haben die gleiche Mission. Spieler sollen sich dann nahtlos zusammentun oder gar die Dokumente voneinander stehlen können. Dies solle zu einzigartigen Interkationen zwischen Spielern führen. Wer lieber alleine spielen möchte, könne allerdings den Mehrspieler abschalten.

Dem Nutzer zufolge sei mit einer Veröffentlichung 2021 bis 2022 zu rechnen und das Projekt stelle eines der teuersten Spiele dar, die Microsoft je geschaffen hat. Das Projekt erinnert angeblich an das ursprüngliche Konzept von Watch_Dogs. Es sei jedoch deutlich moderner.

Forza Motorsport

Hinzu käme ein Forza Motorsport Reboot mit einer komplett überarbeiteten Engine. Eines der Features sei demnach komplett physikbasierter Dreck und Kies. Das Spiel soll eine große Vielfalt an Offroad-Racing bieten, so wie beispielsweise Rallye oder Truck-Rennen. Damit könne man dem Reddit-Nutzer zufolge endlich die vielen SUVs und Trucks aus der Forza-Reihe effektiv nutzen. Ein Meisterschafts-System soll auch an Board sein, so wie eine Vielzahl lizenzierter Rennmeisterschaften und bis zu 54 Fahrzeuge auf der Strecke. So gäbe es im neuen Forza Motorsport sogar die Möglichkeit zum Boxenstopp und die Option, dort die Fahrzeuge zu konfigurieren und zu personalisieren. Der Multiplayer sei mit Regelsätzen und Meisterschaften überarbeitet worden. Als Vergleich wird Gran Turismo Sport angeführt. Der Einzelspieler hingegen biete neue gescriptete Missionen, welche Geschichten über die Welt des Motorsports erzählen.

Polnisches und japanisches Studio

Darüber hinaus will der Reddit-Nutzer darüber informiert sein, dass Microsoft das polnische Studio Techland (Dead Island, Dying Light) erworben hat. Auch in Japan habe man die Xbox Studiofamilie erweitert, konkrete Infos habe er hierzu allerdings noch nicht. Es sei aber gut möglich, dass in Japan mehr als nur ein Studiokauf stattgefunden habe. Seiner eigenen Vermutung nach handle es sich hier um SEGA, doch sei er sich nicht sicher, ob es sich wirklich um einen Kauf oder doch eher um eine Partnerschaft handle. An den Gerüchten zu einem angeblichen Konami-Kauf sei hingegen nichts dran.

Im Zuge der Präsentation soll sich auch das vielfach von Leakern erwähnte neue Fable-Spiel von Playground Games zeigen. Weitere Informationen habe er allerdings auch hier nicht parat. Ebenso wenig habe er Informationen zu Halo Infinite, aber auch von diesem soll im Zuge der Präsentation mehr gezeigt werden.

Wann genau das Event stattfindet, sei zwar noch unklar, Mai aber im Rahmen des Realistischen.

Dies würde sich sogar mit einer jüngst erfolgten Aussage von Phil Spencer decken. Laut ihm müssen wir nicht mehr lang auf News zu Xbox Series X-Spielen warten.

Vor dem Launch einer neuen Konsolengeneration kursieren im Internet stets zahlreiche Gerüchte. Der Leaker der in diesem Beitrag thematisierten Gerüchte scheint ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Sucht ihr im Internet nach Spuren, werdet ihr nicht viel finden. Auch auf der Plattform Reddit ist die Person erst seit wenigen Tagen angemeldet. Was bedeutet dies für die Leaks? Einige Dinge decken sich mit anderen Gerüchten. Da der Leaker nicht zu den bekannten Größen in der Branche gehört, sind die Aussagen allerdings mit Vorsicht zu genießen. Am Ende entpuppt sich die Sache eventuell als Luftnummer.

Quelle: Reddit