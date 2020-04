Persona 5 Royal Futaba’s Palast Wandbilder uns Sarkophag Rätsel

Im Sommer müsst ihr in Persona 5 Royal Futaba’s Palast abschließen. Dieser gleicht einer Pyramide und hält passenderweise einige Rätsel für euch bereit. So müsst ihr, um an den Schatz zu gelangen, drei Wandbilder richtig zusammensetzen.

Außerdem erwartet euch schon relativ tief in der Pyramide drin ein kniffliges Sarkophag Rätsel. Dieses müsst ihr lösen, um weiter zu kommen.

Persona 5 Royal Futaba’s Palast Wandbilder

Nach jedem Abschnitt der Pyramide erwartet euch ein Wandbild. Ihr müsst die Teile richtig anordnen. Die fertigen Bilder müssen wie folgt aussehen:

Das erste Bild war noch einfach, da es aus wenigen Teilen besteht, die nur verschoben werden müssen. Für das zweite Wandbild müsst ihr nun auch einige Teile rotieren. Achtet auf das eingeblendete Menü!

Auch bei Bild 3 muss rotiert werden, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Der Rahmen ist eine gute Orientierung.

Persona 5 Royal Futaba’s Palast Sarkophag Rätsel (Kammer der Schuld)

Das schwierigste Rätsel in Futaba’s Palast ist das Sarkophag Rätsel. Tief in der Pyramide gelangt ihr zu einem Weg, der euch verwehrt bleibt. Sobald ihr ihn beschreiten möchtet, rollt eine gigantische Kugel auf euch zu. Zunächst einmal nutzt ihr in der gegenüberliegenden Wand das Loch, um in einen großen Raum zu kriechen. Dort stehen zwei Reihen mit Sarkophagen. Wendet ihr euch nach links, werdet ihr einen roten Schalter sehen. Dieser funktioniert zunächst nicht. Blickt ihr den Weg nach hinten, fällt euch ein gefährlicher Schatten auf. Genau hier führt euch euer Weg hin.

Rechts vom Schatten ist eine vermeintliche Sackgasse. Geht zum Holzbrett, bis ihr damit interagieren könnt und tretet es um. Ihr habt nun einen Weg, der euch in einen kleinen Raum bringt. Dort findet ihr eine Steintafel mit dem Code „B01010“. Es ist ein Binärcode. B steht für Blau, 0 und 1 für aus und an.

Der Code ist die Lösung zum Weiterkommen. Verlasst den Raum und gebt den Code nun an den Sarkophagen ein, über denen nun merkwürdige Kugeln aufgetaucht sind. Jede zweite Kugel muss von euch abgeschaltet werden – wobei ihr vorn (also dort, wo das Loch ist, durch welches ihr in den Raum gekrochen seid) beginnt. Zum Interagieren verwendet ihr die Schalttafeln vor den Sarkophagen. Die Lösung ist also:

1 = aus

2 = an

3 = aus

4 = an

5 = aus

6 = an

Nun geht ihr zurück zum Schalter, der endlich funktioniert. Es rollen eine Menge Kugeln herunter, die den ganzen Gang einnehmen. Das Loch wird verschüttet, aber ihr könnt nun über den Sarkophag, der daneben steht nach oben klettern. Mit einem weiteren Sprung nach oben (Kante) kommt ihr auf eine Art Plattform, von der aus ihr auf die Kugeln springen könnt.

Springt ihr nun über die Reihe von Kugeln, kommt ihr in der Pyramide weiter. In dem Fall entgeht euch allerdings ein Willenssamen. Möchtet ihr den, springt ihr zunächst in die entgegengesetzte Richtung. Zwischen zwei Sarkophagen findet ihr dort eine Steintafel, die euch zwei neue Binärcodes gibt: „R01100“ und „B10011“.

Rot steht in diesem Fall für die andere Reihe Sarkophagen, die ihr zuvor nicht benötigt habt. Heißt für euch also:

Rot

1 = aus

2 = an

3 = an

4 = aus

5 = aus

Blau

1 = an

2 = aus

3 = aus

4 = an

5 = an

Habt ihr auch jetzt wieder die richtigen Einstellungen vorgenommen, funktioniert der rote Schalter erneut, mit dem ihr zuvor die Kugelflut ausgelöst habt. Den Gang hinter öffnet sich die Tür. Dort ist ein kleiner Bereich, in dem euch einige Schatten erwarten. Außerdem findet ihr dort den grünen Willenssamen aus Futaba’s Palast. Wenn ihr keine Lust auf das Rätsel habt, könnt ihr diesen Teil natürlich auch ignorieren und euch stattdessen bei einem Ausflug in Mementos 400 Blumen zusammensammeln und bei Jose den Samen kaufen. Diese Variante dauert allerdings länger. Sie erspart euch nur das Rätsel, welches kein Problem ist, wenn ihr die Sache mit den Binärcodes verstanden habt.

