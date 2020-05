Auch in dieser Woche ist der Weekly #Forzathon eine Wiederholung. Dieses Mal geht es fast zurück zu den Anfängen. Das Event stammt aus November 2018 und war damit eines der ersten seiner Art im Spiel. Vielen Spielern die von Anfang an dabei sind, dürfte es zumindest grob noch in Erinnerung geblieben sein, da sich seinerzeit der Ferrari Superfast besonders gut angeboten hat. Diesen gab es kurz vorher im #Forzathon Shop und dann für sehr lange Zeit nur noch teuer über das Auktionshaus. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 18 – Weiter mit Hochgeschwindigkeit habe ich das Event noch einmal gespielt.

Die Kapitel können nur in der Reihenfolge, die unten angegeben ist, erledigt werden. Eine Kombination verschiedener Aufgaben ist nicht möglich. Ihr könnt die Aufgaben – sofern möglich – auch in den DLC-Regionen erledigen. Bei spezifischen Vorgaben bezüglich Rennen oder PR-Stunts entfällt diese Möglichkeit.

Kapitel 1 – Schlägt aufs Autodach

Ihr benötigt ein Fahrzeug der Gruppe „Super-GT-Wagen“. Der 2017 Ferrari 812 Superfast ist noch immer eine hervorragende Wahl.

Fehlt euch dieser, bieten sich zum Beispiel der 2012 Ferrari F12 Berlinetta oder der 2010 Ferrari 599 GTO an. Eine weitere Alternative ist der 2017 Mercedes-AMG GT R Preorder. Im Auktionshaus sind die Preorder Cars zwar selten, aber eventuell habt ihr ihn.

Kapitel 2 – Einführungsrunde

Habt ihr ein Fahrzeug, heißt es zunächst zehn Überholen-Fähigkeiten zu machen. Die funktionieren nur in Rennen. Ihr dürft für Überholen die Fahrzeuge nicht berühren. Der Abstand darf allerdings auch nicht zu groß sein, da auch dies nicht zählen würde. Habt ihr es eilig, könnt ihr die KI auf Unschlagbar stellen und meine Kurzstrecke „585 436 887“ verwenden. Die macht es euch einfach, da sie für Dreifach-Überholen erstellt wurde. Startet vor Rennende neu und spart euch so Zeit.

Haltet euch bei der Kurzstrecke weit rechts, aber fahrt nicht neben der Straße. Dort sind nur die Drivatare unterwegs, damit sie etwas Tempo verlieren, was es euch umso leichter macht.

Natürlich könnt ihr auch ganz normale Rennen fahren und so ein bisschen Geld und Einfluss sammeln. Wichtig ist es, Spaß zu haben. Wie entscheidet ihr.