Übersicht

Trophäen: 53 (44 Bronze, 7 Silber, 1 Gold, 1 Platin)

53 (44 Bronze, 7 Silber, 1 Gold, 1 Platin) Online: nicht erforderlich

nicht erforderlich Spielzeit: ca. 100 Stunden, lässt sich durch das Überspringen von Videos und Vorspulen in Dialogen deutlich verkürzen

ca. 100 Stunden, lässt sich durch das Überspringen von Videos und Vorspulen in Dialogen deutlich verkürzen Schwierigkeitsgrad: hat keine Auswirkungen

hat keine Auswirkungen Schwierigkeitsgrad Platintrophäe: gering

gering Erforderliche Spieldurchläufe für Platin: 1 Spieldurchgang

1 Spieldurchgang verpassbare Trophäen: ja

Anmerkungen zum Persona 5 Royal Trophäen Guide

Sämtliche Persona 5 Royal Trophäen können in einem Spieldurchgang geholt werden. Die geheimen Trophäen sind fast alle mit der Story verknüpft und können nicht verpasst werden. Die meisten anderen Trophäen können versäumt werden, auch wenn dies bei einigen Trophäen eher unwahrscheinlich ist. Platin ist nicht schwer, aber mit einem relativ hohem Zeitaufwand verbunden. Möchtet ihr das Spiel genießen, müsst ihr etwa 100 Spielstunden einplanen. Die sind allerdings schon relativ sportlich gerechnet. Lasst ihr euch Zeit, könnt ihr noch einmal gut 20 Stunden und mehr aufschlagen. Etwas Zeit könnt ihr sparen, wenn ihr die Persona-DLCs habt, da ihr so an sehr starke Persona kommt. Dies macht die Paläste vergleichsweise einfach und reduziert den Grind, da ihr diese Persona auch nutzen könnt, wenn ihr ein niedrigeres Level habt. Einige der DLC-Persona haben ein sehr hohes Level. Zudem lässt sich der Schwierigkeitsgrad auf einen der beiden leichten Grade stellen, was die Sache ebenfalls stark vereinfacht. Die Komplexität des Kampfsystems hebelt ihr damit allerdings aus, was auf Kosten des Spielspaßes gehen kann.

Das Spiel stellt euch einige Speicherstände zur Verfügung. Die solltet ihr nutzen, um gelegentlich ein Backupsavegame anzulegen. So könnt ihr eventuell verpasste Trophäen später unkompliziert nachholen, ohne New Game + zu starten. Ich habe zu Beginn eines jeden Monats im Spiel ein solches Backup in Form eines neuen Spielstandes erstellt.

Platin ist kein Hexenwerk, da für viele Trophäen nur Funktionen des Spiels genutzt werden müssen. Ihr müsst nicht sämtliche Persona fusionieren, alle Vertrauten auf maximalen Rang bringen oder ähnlich umfangreiche Aufgaben bewältigen. 100 Prozent Spielfortschritt sind sehr viel schwerer und zeitintensiver als Platin. Die wirkt dagegen fast schon wie ein Spaziergang. Damit ihr in einem Durchgang Platin erhaltet, empfehle ich das True Ending anzustreben. Es ist unkompliziert freizuschalten und ihr erhaltet so obendrein mehr Zeit, für einige Dinge. Bei den meisten Bad Endings würde euch obendrein das dritte Semester entgehen und damit auch der Großteil des Contents, der mit Royal neu im Spiel ist.

Spielt ihr durch und wählt den True Ending Pfad, erhaltet ihr viele Trophäen automatisch und habt für andere deutlich mehr Zeit. Dies ist die einfachste Option, da einige Trophäen so nicht verpasst werden können, die sonst verpassbar wären.

Trophäen

Der unglaubliche Phantomdieb (Platin)

Platin erhaltet ihr, wenn ihr alle anderen Trophäen freigeschaltet habt.

Schloss der Wollust: Erobert (Bronze)

Erhaltet ihr im Verlauf der Story automatisch.

Museum der Eitelkeit: Zurückerobert (Bronze)

Erhaltet ihr im Verlauf der Story automatisch.

Bank der Völlerei: Gesäubert

Erhaltet ihr im Verlauf der Story automatisch.

Pyramide des Zorns: Geplündert (Bronze)

Erhaltet ihr im Verlauf der Story automatisch.

Weltraumbahnhof der Gier: Ausgelöscht (Bronze)



Erhaltet ihr im Verlauf der Story automatisch.



Casino des Neids: Ruiniert (Bronze)

Erhaltet ihr im Verlauf der Story automatisch.

Kreuzer des Stolzes: Gekentert

Erhaltet ihr im Verlauf der Story automatisch.

Der geborene Trickster

Erhaltet ihr im Verlauf der Story automatisch.

Die Zukunft zurückerlangen (Bronze)

Erhaltet ihr im Verlauf der Story automatisch.

Der gewählte Weg (Gold)

Diese Trophäe erhaltet ihr, wenn ihr die Story abschließt, vorausgesetzt, ihr erhaltet keines der Bad Endings. Das True Ending zählt für die Trophäe. Ihr erhaltet es, wenn ihr einige Voraussetzungen erfüllt. Das True Ending, inklusive einiger zusätzlichen Szenen, schaltet ihr wie folgt frei:

Vertrauten-Ränge

Takuto Maruki: Rang 9 bis 11/18 erreichen

Rang 9 bis 11/18 erreichen Goro Akechi: Rang 8 bis 11/17 erreichen

Rang 8 bis 11/17 erreichen Kasumi Yoshizawa: Rang 5 bis 12/18 erreichen

Ihr solltet diese Bedingungen frühzeitig erledigen, da nicht jeder Charakter immer zur Verfügung steht, sonst könntet ihr einen nötigen Rang unfreiwillig verpassen.

Verhör an 11/20

Verratet eure Verbündeten im Verhör nicht, sonst erhaltet ihr ein Bad Ending. Was ihr im späteren Verlauf des Verhörs antwortet, ist nicht entscheidend.

Angebote ausschlagen

12/24: Lasst die Finger von diesem Angebot, sonst triggert ihr ein Bad Ending. Schlagt ihr aus, kommt es zu einem Kampf.

1/9: Schlagt das Angebot aus. Die Person stellt euch eine neue Deadline.

2/2 Schlagt erneut das Angebot der Person aus, die euch bereits an 1/9 eines unterbreitete. Es kommt zum Kampf.

Hier findet ihr einen ausführlichen Guide zum True Ending.



Seele der Rebellion (Bronze)

Erhaltet ihr im Verlauf der Story automatisch.

Phantomdiebe: Alle gemeinsam! (Bronze)



Erhaltet ihr im Verlauf der Story automatisch.

Schritt für Schritt

Erhaltet ihr im Verlauf der Story automatisch, wenn ihr eure erste Mementos-Anfrage abgeschlossen habt. Diese erhaltet ihr an 5/7.

Eine sehr gewiefte Tarnung (Silber)

Werdet Klassenbester bei einer Prüfung. Prüfungen erwarten euch in den Monaten Mai, Juli, Oktober und Dezember. Eine Prüfung streckt sich über jeweils drei Tage. Ihr müsst bei einer Prüfung alle Fragen korrekt beantworten und den Wert Wissen auf Maximum haben. Daher müsst ihr bis spätestens zu den Prüfungen die ab 12/20 stattfinden Wissen maximiert haben, um die Trophäe nicht zu verpassen.

Prüfungsantworten Mai

5/11:

Frage 1: Minamoto no Yoshitsune.

Frage 2: Minamoto no Yoritomo.

Frage 3: … hat Yoritomo gewonnen.

Frage 4: Den Schwachen.

5/12:

Frage 1: Kognition

Frage 2: Beides.

5/13:

Frage 1: Des Teufels Wörterbuch.

Frage 2: Femme Fatale.

Prüfungsantworten Juli

7/13:

Frage 1: 64 Grad.

Frage 2: Zhuge Liang.

Frage 3: Die Köpfe von Barbaren.

Frage 4: Um sie statt Köpfen darzubieten.

7/14:

Frage 1: Königskrabbe (Paralithodes).

Frage 2: Die Wirtschaft geriet durcheinander.

7/15:

Frage 1: Raining cats and dogs.

Frage 2: Dämoneneingeweide

Prüfungsantworten Oktober



10/17:

Frage 1: 32 Flächen.

Frage 2: Früher war es nur eine Farbe.

Frage 3: Schwarzweißbild.

10/18:

Frage 1: Charles-Henri Sanson.

Frage 2: Beruf wird vererbt.

10/19:

Frage 1: Sklavenarbeit.

Frage 2: 3 Bienen in ganz Europa.

Prüfungsantworten Dezember



12/20:

Frage 1: D.

Frage 2: Über eine Milliarde Yen.

Frage 3: Sein Kopf wurde ausgestellt.

Frage 4: Als öffentliche Schau.

12/21:

Frage 1: Herz.

Frage 2: Besuchen.

12/22:

Frage 1: Japan.

Frage 2: Dreadnought.

Ihr könnt euer Wissen erhöhen, indem ihr bei den Fragen in der Schule richtig antwortet. Einen Guide dafür findet ihr hier. Außerdem liegen im Leblanc manchmal Kreuzworträtsel auf dem Tisch. Löst ihr die, erhaltet ihr ebenfalls Wissen. Die richtigen Antworten dafür findet ihr hier. Ihr könnt zudem in der Bibliothek lesen oder Bücher leihen oder im Cafe lernen.

Reine Perfektion (Silber)

Alle Sozialwerte auf die höchste Stufe gebracht. Es gibt die Werte Wissen, Mut, Können, Güte und Charme. Einige Möglichkeiten, diese zu erhöhen, findet ihr in den folgenden Listen.

Wissen:

in der Schule richtig antworten (siehe dieser Guide)

Kreuzworträtsel lösen (siehe dieser Guide)

im Cafe Leblanc lernen

in der Bibliothek lernen

Mut:

Curry kochen

Big Bang Burger Herausforderung in der Shibuya Central Street absolvieren

an regnerischen Tagen im Badehaus ein Bad nehmen

in der Bibliothek lernen (bis 5/6)

im Maid Cafe in Akihabara mit der Maid schimpfen, wenn sie einen Fehler macht

Können:

Infiltrationswerkzeuge in eurem Zimmer oder im Unterricht herstellen

bei Ore no Beko oder in der Bar Crossroads arbeiten

Angeln

Güte:

im Cafe Leblanc putzen

im Maid Cafe in Akihabara nachsichtig zeigen, wenn die Maid einen Fehler macht

um eure Zimmerpflanze kümmern

Charme:

ein Bad im Badehaus nehmen

bei Triple Seven arbeiten

im Unterricht dem Wurfgegenstand erfolgreich ausgewichen (Chance hängt von eurem Können ab)

bei Lala in der Bar in Crossroads arbeiten

im Maid Cafe in Akihabara bestellen

Ihr könnt euch zudem in der Schulbibliothek Bücher ausleihen, die diverse Werte erhöhen. Außerdem könnt ihr in eurem Zimmer Videospiele zocken oder eine DVD schauen. Wenn ihr euch Kinofilme anseht, erhaltet ihr ebenfalls Punkte. Jeden Sonntag gibt es für 5.000 Yen beim UG-Verbindungsgang in Shibuya Aojiru. Damit erhöht ihr eure Werte. Zeit verstreicht dabei nicht.

Es lohnt sich zudem, die Ränge mit den Vertrauten zu erhöhen, da auch dies teilweise die Werte erhöht.

Geht ihr früh schlafen, erhöht sich ein zufälliger Wert minimal. Davon ist allerdings abzuraten, da sich die Zeit meist sinnvoller nutzen lässt.

Tourist in Tokio (Bronze)

Mit jemandem bei einem Treffpunkt gewesen. Ihr könnt zu einigen Personen einen Vertrauten-Rang erhöhen. Tut ihr dies, wird sich früher oder später die Möglichkeit ergeben, mit einer solchen Person einen Ort aufzusuchen. Dafür müsst ihr die Person nur aufsuchen und sie einladen. Anschließend öffnet sich die Karte und ihr wählt einen Ort.

Viele Orte entdeckt ihr, wenn ihr die Vertrauten-Ränge steigert. Einige lassen sich auch finden, indem ihr die passende Lektüre lest. Schaut dafür in Shibuya im Buchladen auf der Central Street vorbei.

Mein engster Parnter (Silber)

Hierfür müsst ihr eine Romanze beginnen. Dafür stehen zehn Charaktere zur Verfügung:

Makoto Niijima

Haru Okumura

Ann Takami

Futaba Sakura

Chihaya Mifune

Tae Takemi

Sadayo Kawakami

Ichiko Ohya

Hifumi Togo

Kasumi Yoshizawa

Der Weg ins Herz eurer Auserwählten führt über den Vertrauten-Rang. Meist müsst ihr Rang 9 erreichen, um ein Paar werden zu können. Manchmal passiert dies auch früher.

Zunächst müsst ihr eure Herzdame also als Vertraute gewonnen haben. Nun steigert ihr den Rang, indem ihr auf Einladungen die euch per Smartphone erreichen reagiert oder diese auch einfach so aufsucht, wenn sie auf der Karte erscheinen. Antwortet in den Dialogen mit Bedacht. Passende Geschenke können helfen, sind aber nicht nötig.

Habt ihr einen Rang schließlich weit genug erhöht, werdet ihr bei einem Event die Meldung „Ich sollte meine Worte sorgfältig abwägen.“ erhalten. Das Spiel wird euch nun zwei Möglichkeiten bieten. Eine dieser Möglichkeiten lässt euch eure Liebe mehr oder weniger offensichtlich gestehen. Die zweite Antwortmöglichkeit ist ausweichender und weniger direkt und soll einfach nur trösten. Ihr erkennt den Unterschied sofort, wenn ihr eine solche Szene erreicht habt! Entscheidet ihr euch für die Beziehung, erhaltet ihr anschließend die Meldung, ihr seid nun ein Paar.

Bei Makoto sieht dies zum Beispiel dann so aus:

Wie ihr die Vertrauten freischaltet, erfahrt ihr in diesem Guide. Einen Guide zu den Beziehungen gibt es hier.

Wahres Vertrauen (Silber)

Wie ihr die Vertrauten freischaltet, erfahrt ihr in diesem Guide. Ihr müsst vor Ende des Spiels einen dieser Vertrauten auf den maximalen Rang (Stufe 10) bringen. Strebt ihr das True Ending an, werdet ihr dies zwangsläufig dabei erledigen. Einen Guide dafür findet ihr hier.

Ansonsten solltet ihr wann immer möglich Zeit mit einer Person verbringen, bei der ihr den Rang auf das Maximum bringen möchtet. Oft melden sich Charaktere per Smartphone und fragen, ob ihr Zeit habt. Konzentriert ihr euch dabei auf einige Charaktere, ist 10 nur schwer zu verpassen.

Ihr müsst nicht warten, bis ihr eine Einladung erhaltet. Ihr könnt nach der Schule und am Abend die Karte öffnen und seht anhand der blauen Karten, wo gerade Vertraute zu finden sind. Verbringt Zeit mit den Charakteren und macht ihnen Geschenke. Manchmal sind zwei Verabredungen nötig, damit der Rang weiter steigt. Außerdem werdet ihr früher oder später bei vielen Vertrauten eine Anfrage in Mementos erledigen müssen, damit der Rang weiter steigen kann. Auch sind die Ränge oft mit euren Sozialwerten verknüpft. Einige lassen sich nur bis oder ab einem gewissen Zeitpunkt erhöhen.

Solltet ihr das True Ending anstreben, werdet ihr den Rang von Igor, Morgana, Goro Akechi, Sae Niijima und Takuto Maruki auf 10 bringen. Igor, Morgana und Sae steigen im Spielverlauf automatisch auf.

Kasumi könnt ihr nur auf Rang 10 spielen, wenn ihr das dritte Semester freischaltet (True Ending Route!). Ihr Rang muss zuvor auf 5 gebracht werden und kann erst ab Januar weiter erhöht werden.

Justine und Caroline unterscheiden sich ebenfalls etwas. Um diesen Rang zu erhöhen, müsst ihr die Spezialaufträge erledigen. Dafür müsst ihr den Zwillingen die gewünschte Persona mit dem angegebenen Skill zeigen. Dies ist zwar theoretisch ab Freischaltung möglich, die dafür nötigen Fusionen setzen allerdings teilweise relativ hohe Level voraus.

Jeder Vertraute hat eine Arkana. Habt ihr eine Persona mit passendem Arkana bei euch, wirkt sich dies positiv aus.

Die Phantomdiebe aufgerüttelt (Bronze)

Solltet ihr das True Ending anstreben, könnt ihr diese Trophäe nicht verpassen. Die Persona eines Gruppenmitglieds entwickelt sich, wenn ihr mit dem Charakter Vertrauten Rang 10 erreicht. Dies genügt allerdings noch nicht, um die Trophäe zu erhalten.

Dafür müsst ihr erst das dritte Semester erreichen. Spielt ihr die True Ending Route, wird Morgana als erstes Partymitglied seine finale Persona erhalten. Im dritten Semester werden euch zudem die Gruppenmitglieder einladen, mit denen ihr Rang 10 erreicht habt. Nehmt an und die Persona des Charakters entwickelt sich.