Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 erscheint im September

Am 04. September 2020 soll Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Neuauflage beinhaltet alle Original-Level, Profi-Skater, Tricks, Modi und Songs. Neben Tony Hawk erwarten euch zahlreiche weitere bekannte Skategrößen aus dem frühen 21. Jahrhundert. Darunter Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Kareem Campbell, Jamie Thomas und Elissa Steamer.

In Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 wird die bekannte Trickliste um einige neue Tricks erweitert. Darunter Reverts, Lip-Tricks und Wallplants. Auch Mach-dir-den-Skater und Mach-dir-den-Park kehren zurück und haben einige neue Funktionen an Bord. In Mach-dir-den-Park steht euch eine Reihe an Tools zur Verfügung, mit denen ihr euch einen eigenen Skatepark erstellen könnt. Diesen könnt ihr sogar online mit Freunden teilen.

Mit Mach-dir-den-Skater erstellt ihr einen Skater nach eurem Geschmack. Dabei stehen euch auch diverse beliebte Skate- und Klamottenmarken zur Verfügung.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 hat eine UVP von 44,99 Euro. Eine Digital Deluxe Edition wird für 54,99 Euro angeboten. Mit einer UVP von 99,99 Euro erscheint eine Collector´s Editon, die ein limitiertes Birdhouse Deck beinhaltet. Auf dem Blog von Activision erfahrt ihr mehr über die Neuauflagen und die Ausgaben.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Ankündigungstrailer

Das Spiel bietet eine 4K-Auflösung und 60fps auf PlayStation 4 Pro, Xbox One X und PC (entsprechende Hardware vorausgesetzt).

Quelle: Activision Pressemitteilung

Bildquelle: Activision