Unreal Engine 5 angekündigt, PlayStation 5 Techdemo

Epic Games hat die Unreal Engine 5 angekündigt und passend dazu zwei Videos veröffentlicht. Diese zeigen die Echtzeit Technikdemonstration „Lumen in the Land of Nanite“ und Feature Highlights.

Die Echtzeit Demo läuft auf einer PlayStation 5. Die Präsentation fokussiert sich auf zwei Kerntechnologien, die mit der Unreal Engine 5 debütieren: Nanite und Lumen.

Nanite hilft bei der Erstellung von geometrischen Details. Gezeigt werden in der Demo ein Triangle pro Pixel, bei einer Auflösung von 1440p. Das erlaubt einen sehr hohen Detailgrad. Die Technologie dahinter verspricht skalierbar zu sein und sogar auf den aktuellen Konsolen Anwendung zu finden. So könnten für eine Xbox One X oder eine PlayStation 4 Pro beispielsweise eine Skalierung von 16:1 Triangle zu Pixel Anwendung finden.

Lumen ist für volldynamische globale Beleuchtung verantwortlich. Diese erlaubt es Licht in Echtzeit dynamisch anzupassen. Ähnlich wie bei Ray Tracing erhält man so ein sehr natürliches Licht welches sich quasi in Echtzeit verändert und die Umgebung berücksichtigt. Allerdings ist diese Methode performanter als Ray Tracing und erlaubt somit einen Zwischenschritt der ressourcensparend ist.

Die Unreal Engine 5 erscheint 2021 und wird dank ihrer Skalierbarkeit eine breite Hardwarebasis unterstützten. Darunter die aktuellen Konsolen PlayStation 4 und Xbox One und natürlich PlayStation 5 und Xbox Series X. Die Engine erscheint Anfang 2021 als Preview und wird Ende 2021 veröffentlicht.

Unreal Engine 5 Lumen in the Land of Naninte Techdemo

Unreal Engine 5 Feature Highlights

Quelle: Epic Games

Bildquelle: Epic Games