Paper Mario: The Origami King erscheint im Juli für Switch

Nintendo hat heute überraschend Paper Mario: The Origami King für die Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel soll am 17. Juli 2020 erscheinen. In dem Adventure begleitet der Spieler Mario und seine neue Gefährtin Olivia auf ein Abenteuer quer durch eine Welt aus Papier.

Ihr müsst euch dabei gegen den Orgigami-König und seine Faltschergen-Armee beweisen. Zum Glück hat Mario einige nützliche magische Kräfte zur Hand, die bei der Rettung der Welt hilfreich sind. Natürlich ist auch Prinzessin Peach in Paper Mario: The Origami King wieder mit von der Partie. König Olly hat die Prinzessin in ein Origami verwandelt und das Schloss mit Luftschlangen gefesselt. Mario und Olivia eilen zu ihrer Rettung herbei. Um die Papierbänder zu entfernen, müsst ihr verschiedene Orte bereisen. Von der heißen Wüste bis hin an die Weiten des Meeres. Der Ankündigungstrailer gewährt einen ersten Einblick in die farbenfrohe Spielwelt.

