Forza Horizon 4: Super-Wheelspins waren wohl doch ein Fehler *UPDATE*

Update: Die Entwickler haben sich mit einem weiteren Tweet zu Wort gemeldet. In dem heißt es:

Gestern haben wir versehentlich eine Ingame-Nachricht versendet, die jedem Spieler beim Einloggen Super Wheelspins geschenkt hat. Heute früh haben wir den Versand der fehlerhaften Ingame-Nachricht gestoppt. Wir erkennen unseren Fehler und entschuldigen uns bei allen Spielern für die Verwirrung.

Heute sorgte Forza Horizon 4 für jede Menge Gesprächsstoff. Zahlreiche Spieler berichteten seit vergangener Nacht, sie hätten per Nachricht 200 Super-Wheelspins erhalten. Ein Tweet von PlayGround Games ließ Absicht vermuten. Womöglich kam die Nachricht aber doch nicht ganz so absichtlich, wie zunächst von den Spielern vermutet.

Kürzlich haben die Entwickler unter besagten Tweet mit einer Antwort reagiert. Darin heißt es: „Fehler passieren und wir haben einen gemacht. Für diejenigen die die Super-Wheelspins eingelöst haben, viel Spaß.“

Mistakes happen and we made one. For those who redeemed the Super Wheelspins, enjoy. — Forza Horizon (@ForzaHorizon) May 16, 2020

Tatsächlich häufen sich seit dem Nachmittag Berichte von Spielern, die die erwähnte Nachricht nicht erhalten haben. Vermutlich hat PlayGround Games den Fehler bemerkt und die Auslieferung der Nachrichten gestoppt. Offen bleibt die Frage, was es mit dem ersten Tweet auf sich hat. Möglicherweise war die Nachricht beabsichtigt, aber die Entwickler haben einen Fehler bei der Erstellung gemacht. Denkbar wäre etwa, ein ursprünglich vorgesehenes Geschenk von 20 statt 200 Super-Wheelspins.

Da es außer den zwei kurzen Tweets keine weiteren Details gibt, bleibt die Lage unklar. Wer die Super-Wheelspins erhalten hat, darf diese wohl behalten. Habt ihr die Super-Wheelspins abgeholt aber nicht aufgebraucht, stehen sie euch weiterhin zur Verfügung.

Unklar bleibt, ob Spieler ohne Nachricht noch nachträglich etwas bekommen und wenn ja, was. Das neue Statement der Entwickler kommt bei den Spielern nicht gut an. Möglicherweise reagieren die Entwickler auf den Unmut und verschicken die Nachricht in irgendeiner Form doch noch an alle Spieler.

Quelle: Forza Horizon Twitter

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Forza Horizon 4