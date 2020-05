Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Soundtrack bei Spotify

Im September erscheint Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Den Soundtrack des Spiels könnt ihr euch schon jetzt kostenlos anhören. Die Entwickler haben bei Spotify eine offizielle Playlist zur Verfügung gestellt, die ihr hier findet.

Die Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Playlist umfasst 18 Songs und hat eine Spieldauer von 56 Minuten und 21 Sekunden. Enthalten sind die folgenden Tracks:

„Police Truck“ von Dead Kennedys

„Superman“ von Goldfinger

„Jerry Was A Race Car Driver“ von Primus

„New Girl“ von The Suicide Machines

„Here and Now“ von The Ernies

„Euro-Barge“ von The Vandals

„Blood Brothers“ von Papa Roach

„Guerilla Radio“ von Rage Against The Machine

„Pin the Tail on the Donkey“ von Naughty By Nature

„You“ von Bad Religion

„When Worlds“ Collide“ von Powerman 5000

„No Cigar“ von Millencolin

„Cyclone“ von Dub Pistols

„May 16“ von Lagwagon

„Subculture – Dieselbox + Kaos VIP“ von Styles of Beyond, Dieselboys + Kaos

„Heavy Metal Winner“ von Consumed

„Evil Eye“ von Fu Manchu

„Five Lessons Learned“ von Swingin‘ Utters

Damit ist der Großteil aller Songs der beiden ursprünglichen Spiele enthalten. Insgesamt sechs Musikstücke fehlen in der Playlist:

„B-Boy Document ´99“ von The High & Mighty, Mos Def and Mad Skillz

„Bring the Noise“ von Anthrax & Public Enemy

„Committed“ von Unsane

„Cyco Vision“ von Suicidal Tendencies

„Out With the Old“ von Alley Life

„Screamer / Nothing to Me“ von Speedealer

Möglicherweise müssen wir in der Neuauflage der beiden beliebten Klassiker auf diese sechs Tracks verzichten. Im Blogpost zur Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Ankündigung heißt es nämlich „ … and songs from the iconic soundtrack …“ Von allen Songs ist dort nicht die Rede. Möglicherweise spielt hier das Lizenzrecht eine Rolle.

Quelle: offizieller Tony Hawk’s Pro Sakter 1 + 2 Twitter-Account

Bildquelle: Activision