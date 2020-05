Gran Turismo Sport Update bringt den Mazda RX-Vision

Im Laufe der Woche erhält das Rennspiel Gran Turismo Sport ein neues Update. Kazunori Yamauchi hat das Update via Twitter angekündigt und in diesem Rahmen gleich einen Teaser geliefert. In seinem Tweet ist eine Silhouette zu sehen. Dahinter verbirgt sich der Mazda RX-Vision GT3 Concept.

Überraschend ist dieseAnkündigung nicht, da der Wagen seit geraumer Zeit für Gran Turismo Sport angekündigt ist. Auch der Release im Mai war im Vorfeld bekannt.

Mazda RX-Vision GT3 Concept Eckdaten:

Länge/Breite/Höhe: 4.590 mm/2.075 mm/1.120 mm

Radstand: 2.700 mm

Spurweite F/H: 1.720 mm/1.760 mm

Gewicht: 1.250 kg

Gewichtsverteilung zwischen Front und Heck: 48:52

Maximale Leistung: 419 kW

Aktuell ist noch offen, wann genau das Update erscheint. Vermutlich gegen Ende der Woche. Auch über mögliche weitere Inhalte ist nichts bekannt. Womöglich, weil es keine gibt. Auch im Vormonat brachte das Update nur ein Fahrzeug. Vor einer Weile erklärten die Entwickler, künftig weniger frequentiert Updates zu veröffentlichen, die auch in Sachen Inhalten nicht mehr so umfangreich sind, wie ältere Updates.

Quelle: Kazunori Yamauchi Twitter

Bildquelle: Polyphony Digital