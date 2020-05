PlayStation 4 Pro im Design von The Last of Us Part II angekündigt

Sony hat heute eine limitierte PlayStation 4 Pro angekündigt, die ein The Last of Us Part II Design bietet. Die Konsole ist ab dem 19. Juni 2020 erhältlich. In Deutschland und Österreich wird sie bei Media Markt und Saturn angeboten. Für die Schweiz ist nur von „teilnehmenden Händlern“ die Rede.

Das Limited Edition The Last of Us Part II PlayStation 4 Pro-Paket umfasst die folgenden Inhalte:

limitierte gravierte PlayStation 4 Pro

limitierter DualShock 4 Wireless-Controller

physische Version des Spiels The Last of Us Part II

Download-Code für digitale Inhalte (inklusive dynamisches PS4-Design und Avatare)

Die Konsole hat eine schwarze und matte Oberfläche, in die das Tattoo von Ellie eingraviert ist. Der Controller ist ebenfalls matt und schwarz. Er wird von einem Farn-Tattoo und dem Logo des Spiels geschmückt.

Den Controller könnt ihr auch separat kaufen. Ein “Wireless Headset – Limited Gold Edition” und die “Limited Edition The Last of Us Part II Seagate Game Drive 2 TB” Festplatte werden ebenfalls separat erhältlich sein.

Quelle: Sony Pressemitteilung

Bildquelle: Sony