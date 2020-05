Games with Gold Juni 2020 Spiele stehen fest

Microsoft hat heute die Games with Gold Spiele für den Juni angekündigt. Auf der Xbox One dürft ihr in Shantae and the Pirate’s Curse in die Rolle der Halb-Djinn-Heldin Shantae schlüpfen. Diese verbündet sich mit ihrem Erzfeind Risky Boots, nachdem sie ihre Superkräfte verloren hat, um Sequin Land von einem Fluch zu befreien.

In Coffee Talk werdet ihr zum Barista. Ziel ist es, die Getränke-Karte zu erweitern, um so mehr Menschen in euer Café zu locken. Bei einem guten Kaffee darf ein anregendes Gespräch nicht fehlen.

Auf der Xbox 360 dürft ihr eine Alien-Invasion in Destroy all Humans! durchführen und die Menschheit unterjochen. Die Wahl der Mittel bleibt dabei euch überlassen. Ihr könnt zunächst eine Tarnung als Mensch annehmen, oder direkt die schweren Geschütze sprechen lassen.

In dem Shooter Sine Mora lautet euer Ziel maximale Zerstörung bei knapp bemessener Zeit.

Wie gewohnt könnt ihr die Xbox 360-Spiele dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One zocken. Ab wann welche Spiele verfügbar sind, könnt ihr der Übersicht unten entnehmen.

Games with Gold Juni 2020

Xbox One

Shantae and the Pirate’s Curse, 01. bis 30. Juni 2020

Coffee Talk, 16. Juni bis 15. Juli 2020

Xbox 360

Destroy All Humans!, 01. bis 15. Juni 2020

Sine Mora, 16. bis 30. Juni 2020

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Microsoft