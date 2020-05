Minecraft Dungeons Geheime Welt „???“ freischalten

Lager – Start

Um das geheime Level in Minecraft Dungeons freizuschalten, müsst ihr einen geheimen Tempel in eurem Lager besuchen. Dieser ist auf normalen Wege erst nach erstmaligen Besiegen des Endbosses verfügbar. Habt ihr den Endboss besiegt, schaltet ihr am rechten Rand des Lagers (nach dem Haus) eine Sprungplattform frei, wie sie auch im finalen Level zu finden sind. Folgt ihr dem Pfad und haltet euch Rechts, findet ihr einen Durchgang zwischen den Felsen, versteckt von Bäumen. Geht ihr nun den Weg weiter, findet ihr den Hebel zur Brücke, welche eure gesamte bisherige Spielzeit oben war. Betätigt den Hebel, um die Brücke herabzulassen. Anschließend könnt ihr den Tempel betreten.

Ihr könnt das Runenrätsel bereits vor dem Besiegen des Endbosses starten. Mit etwas Vorsicht könnt ihr vor der Brücke über das Geländer laufen, bewegt euch vorsichtig am Rand entlang um das Geländer herum. An der Brücke angekommen, könnt ihr nun mit etwas Feingefühl auf das Podest gegenüber springen. Dann könnt ihr wie oben beschrieben die Brücke herablassen und das Gebäude betreten, um das Rätsel zu starten.

Nach ein paar Schritten findet ihr eine Wand mit Runenzeichen. Das Erste dieser Zeichen habt ihr bereits. Nun müsst ihr die weiteren neun Zeichen finden, in jeder Story-Welt befindet sich ein Zeichen in Form eines Geheimnisses. Manche dieser Verstecke habt ihr vielleicht schon gesehen, konntet aber bisher nicht mit ihnen interagieren. Dies ändert sich nach erstmaliger Interaktion mit den Runen im Tempel.

Wollt ihr die Runen in Minecraft Dungeons alle auf eigene Faust finden, bietet euch das Spiel hierfür eine kleine Hilfestellung. Geht in dem Tempel ein Stück von der Wand mit den Runen zurück. In der Eingangshalle findet ihr an der linken Wand ein Gemälde von einem Hund. Interagiert ihr mit diesem, erhaltet ihr einen Hinweis auf die nächste Rune.

