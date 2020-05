Minecraft Dungeons Geheimmissionen freischalten – Zusätzliche Level

Neben den Story-Missionen bietet Minecraft Dungeons noch eine Reihe an zusätzlichen Level, sogenannte Geheimmissionen. Diese schaltet ihr über Geheimnisse in den Story-Missionen frei. In diesem Guide findet ihr eine Liste der geheimen Level. Die Geheimmissionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie wie Dungeons zufällig aufgebaut sind und mit einer Fülle an Geheimnissen, Truhen und natürlich Gegnern aufwarten. Dadurch eignen sie sich optimal um neue Ausrüstung zu Farmen und euren Charakter zu verbessern.

Ihr habt die Geheimmissionen bereits freigeschaltet, euch fehlt aber noch die Geheime Welt „???"? Einen Guide dafür findet ihr hier

Creeperwald: Gruselige Gruft freischalten

Die erste Geheimmission findet ihr direkt in der ersten Mission nach dem Tutorial. Wenn ihr euch durch den Creeperwald kämpft, haltet im Westen Ausschau nach einer Abzweigung und einer Lichtung mit einem angrenzenden Tempel. Vor diesem Tempel findet ihr eine Druckplatte, mit der ihr den Zugang öffnet. Anschließend müsst ihr den geheimen Raum nur noch betreten und die darin enthaltene Karte aufnehmen. Diese schaltet unmittelbar die Geheimmission „Gruselige Gruft“ frei.

Nasser Sumpf: Matschige Höhle freischalten

In der Welt Nasser Sumpf liegt der Zugang zu der Welt Matschige Höhle versteckt. Nasser Sumpf besitzt abseits des Bereichs zum Freischalten der weiteren Welt keine Geheimnisse. Betretet ihr also die Welt Nasser Sumpf und euch werden 0 Geheimnisse in der Karte angezeigt, so müsst ihr das Level so lange neu laden, bis die Anzeige sich auf 0/1 ändert. Danach müsst ihr die Mission nur noch bis hinter die erste Höhle spielen.

Erkundet den Bereich dahinter, in einer Ecke der Karte findet ihr dann einen weiteren Höhleneingang. Dieser bringt euch in einen Raum mit einem Schalter. Sobald ihr euch dem Schalter nähert, erscheint eine Reihe an Gegnern. Besiegt die Feinde um den Schalter zu betätigen und die Brücke auszufahren. Auf der anderen Seite der Brücke findet ihr die Schriftrolle, mit der ihr die Welt „Matschige Höhle“ freischaltet. Wenn ihr die Suche nach den Runen aktiv habt, solltet ihr nach einer Welt mit 2 Geheimnissen Ausschau halten.

Kürbisweiden: Erzhafen freischalten

Den Erzhafen schaltet ihr in den Kürbisweiden frei. Nach etwa einem Drittel der Welt, findet ihr bei der Erkundung der Nebenwege ein Geheimnis in Form eines Schiffes. Betretet das Schiff, nach ein paar Metern werdet ihr von mehreren Gegnern angegriffen. Habt ihr diese besiegt, könnt ihr in aller Ruhe die Belohnungstruhe plündern und die Schriftrolle aufnehmen. Habt ihr die Schriftrolle aufgenommen, schaltet ihr augenblicklich die Welt „Erzhafen“ frei. Da die Welt Kürbisweiden mehrere Geheimnisse beherbergt, solltet ihr vor allem darauf achten, dass 4 Geheimnisse in der Welt verfügbar sind. Wenn ihr die Suche nach den Runen aktiv habt, solltet ihr nach einer Welt mit 5 Geheimnissen Ausschau halten.

Hochblockhallen: Kellergeschoss freischalten

Um das Kellergeschoss freizuschalten, müsst ihr die Welt Hochblockhallen betreten. Kurz nach Levelbeginn erreicht ihr eine Halle mit zwei Schildern an der Wand. Interagiert mit dem einen Schild, um die Tür zu einem Geheimraum zu öffnen. Im Geheimraum angekommen seht ihr schon die Schriftrolle. Interagiert mit eurem Ziel, um die Welt „Kellergeschoss“ freizuschalten. Dieses Geheimnis ist immer verfügbar.

