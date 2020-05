Minecraft Dungeons Verzauberungen Guide

Wer Minecraft Dungeons im vollen Umfang genießen möchte, kommt an dem Einsatz von Verzauberungen nicht vorbei. Doch was sind eigentlich diese Verzauberungen und wie funktionieren sie? Wir haben uns das System genauer angeschaut und gewähren euch eine Übersicht über die wichtigsten Aspekte dieser Spielmechanik.

Verzauberungen Grundlagen

Verzauberungen sind das Minecraft Dungeons Äquivalent von Fertigkeitspunkten anderer Spiele. Mit ihnen lassen sich eure Waffen und Eure Rüstung verbessern. Für jeden Stufenaufstieg erhaltet ihr eine Verzauberung. Die könnt ihr dann in eure Ausrüstung investieren. Nur Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen und die Rüstung können verzaubert werden. Artefakte haben keine Verzauberungen.

Verzauberungen sind nicht an die Ausrüstung gebunden, in die ihr sie investiert. Verwertet ihr einen Gegenstand wieder, erhaltet ihr eure Verzauberungspunkte zurück. Das bedeutet: Nutzt eure Verzauberungspunkte, immer und zu jeder Zeit. Gerade auf höheren Stufen können sie eure Ausrüstung soweit verstärken, dass sie die Waffen weitaus über die eigentlichen Werte hinaus buffen. Doch bleiben wir erst einmal bei den Grundlagen.

Jedes Ausrüstungsteil kann bis zu drei Verzauberungsslots haben und jeder Slot bis zu drei unterschiedliche Verzauberungen. Sie können „Gewöhnlich“ oder „Mächtig“ sein. Mächtige Verzauberungen erscheinen euch ab dem zweiten Schwierigkeitsgrad von Minecraft Dungeons, Abenteurer.

Übersicht Verzauberungsslots

Die Anzahl der möglichen Verzauberungsslots hängt vom Schwierigkeitsgrad ab

Standard: 1 Verzauberungs-Slot

Abenteurer: 1-2 Verzauberungs-Slots

Apokalypse: 1-3 Verzauberungs-Slots

Gut zu wissen: Die Anzahl der Verzauberungsslots ist nicht an das eigene Level oder den eigenen Spielfortschritt gebunden. Ihr könnt euch also durch Spieler höherer Stufe in den hohen Schwierigkeitsgraden beim Farmen von Ausrüstung helfen lassen. Betretet einfach ein Spiel mit dem Schwierigkeitsgrad „Abenteurer“ oder „Apokalypse“ und freut euch über den Loot. Sprecht dies aber vorher mit euren Spielpartnern ab, denn ein Treffer und ihr seid unter Umständen tot. Dadurch fallt ihr dann euren Kameraden zur Last, denn sie müssen euch wiederbeleben. Haltet euch daher zurück und wartet, bis eure Teamkollegen Gegner mit Loot töten oder Truhen freikämpfen.

Stufen von Verzauberungen

Verzauberungen haben immer drei Stufen. Habt ihr euch erst einmal für eine Verzauberung entschieden, müsst ihr eure Verzauberungspunkte investieren, um die Stufe zu erhöhen. Lest euch die Verzauberungen genau durch, denn habt ihr euch erst einmal für eine Verzauberung in einem Slot entschieden, könnt ihr diese Wahl nicht mehr rückgängig machen. Die Punkte erhaltet ihr nur durch Zerlegen der Waffe zurück. Wie viele Punkte ihr benötigt, hängt davon ab, ob es sich um eine gewöhnlichen oder mächtige Verzauberung handelt.

Minecraft Dungeons Verzauberungspunkte

Seltenheitsgrad Stufe 1 Verzauberung Stufe 2 Verzauberung Stufe 3 Verzauberung Gewöhnlich 1 2 3 Mächtig 2 3 4