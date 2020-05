Minecraft Dungeons: Jungle Awakens DLC erscheint im Juli

Anfang der Woche ist das Spiel Minecraft Dungeons erschienen. Nun gewähren die Entwickler einen Einblick in die Zukunft des Spiels. Im Juli soll der erste von zwei geplanten DLCs erscheinen. Dieser trägt den Namen „Jungle Awakens“. Euer Weg wird euch in einen gefährlichen Dschungel führen, wo ihr drei neue Missionen bestreiten dürft. In den Tiefen des Dschungels warten neue Waffen, Rüstung und Artefakte auf Helden. Bisher unentdeckte Monster wie Dschungelzombies erschweren euch die Jagd nach neuem Loot.

Später im Jahr soll die zweite Minecraft Dungeons Erweiterung veröffentlicht werden: „Creeping Winter“. Zu diesem DLC gibt es bisher keine weiteren Details.

Neben den beiden kostenpflichtigen Erweiterungen sind auch kostenlose Updates geplant, die das Spiel um neue Inhalte bereichern sollen. Aktuell arbeiten die Entwickler zudem an Crossplay, damit ihr mit euren Freunden unabhängig von der Plattform Minecraft Dungeons spielen könnt. In den kommenden Wochen möchte Mojang weitere Details verraten.

Quelle: Mojang Studios

Bildquelle: Mojang Studios