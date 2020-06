Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 23 2020 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Das Forza Horizon 4 Series 23 Update musste kurzfristig wegen einem Problem verschoben werden. Die Entwickler arbeiten aktuell mit Hochdruck an einer Lösung. Wann mit dem Update zu rechnen ist, ist noch nicht bekannt. Die Spielliste ist daher diese Woche eine Notlösung. Es handelt sich um ein Backup. Was bedeutet dies für euch? Die Spielliste gab es in dieser Form bereits in der Vergangenheit. Als Belohnung gibt es allerdings keine Fahrzeuge, sondern Credits und Wheelspins.

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nur zwei Tweets vom Support, die über die Situation aufklären. Viel können wir diesen nicht entnehmen. Was ist bekannt? Das Series 23 Update kommt verspätet, es gibt daher einen Backup-Sommer. Ob die Spielliste im Laufe der Woche ersetzt wird, lässt sich daraus nicht entnehmen. Viele Spieler glauben dies, aber eine konkrete Aussage der Entwickler fehlt.

Die Prüfung – Platz da für den Mazda

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,3 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,3 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Marke Mazda

B 700, Fahrzeug der Marke Mazda Belohnungen: 200.000 Credits

Sommerspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien, mit dem Team den 1. Platz erreichen

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien, mit dem Team den 1. Platz erreichen Vorgaben: B 700, Auto der Fahrzeuggruppe Retro-Rallyeautos

B 700, Auto der Fahrzeuggruppe Retro-Rallyeautos Belohnungen: 50.000 Credits

Schwalbensprung

Veranstaltung: Gefahrenschild Schwalbensprung

Gefahrenschild Schwalbensprung Vorgaben: 300 Meter

300 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Northbridge

Veranstaltung: Blitzer Northbridge

Blitzer Northbridge Vorgaben: 241,4 km/h

241,4 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Sudmoss

Veranstaltung: Blitzerzone Sudmoss

Blitzerzone Sudmoss Vorgaben: 170,6 km/h

170,6 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Horizon-Jahrzehnte – 50er

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 19,6 Kilometer

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 19,6 Kilometer Vorgaben: D 500, Fahrzeug aus den 50er Jahren

D 500, Fahrzeug aus den 50er Jahren Belohnungen: 50.000 Credits (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) und 90.000 Credits für den Abschluss

Waldrennen

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 25,6 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 25,6 Kilometer Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Supersportwagen

S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Supersportwagen Belohnungen: 50.000 Credits (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) und 90.000 Credits für den Abschluss

Chaotischer Arbeitsweg

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,8 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,8 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeuggruppe Vans und Pick-ups

A 800, Fahrzeuggruppe Vans und Pick-ups Belohnungen: 50.000 Credits (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) und 90.000 Credits für den Abschluss

Monatsrivalen – Edinburgh, Bahnhof-Rundstrecke

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,3 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2,3 Kilometer Vorgaben: 1995 Toyota Sprinter Trueno GT Apex (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

1995 Toyota Sprinter Trueno GT Apex (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 23

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 22 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 22 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4