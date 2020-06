Nach einigen eher unaufgeregten Wochen ist es in dieser Woche wieder spannender. Nicht zuletzt deshalb, weil das Series 23 Update kurzfristig verschoben werden musste. Daher gibt es in dieser Woche eine Notlösung, in Form eines Sommer-Backups. Das Event selbst ist nicht weiter ungewöhnlich.

Was beim aktuellen Weekly zu tun ist, verrät der Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 23 – Meisterstück der Ingenieurskunst.

Die Kapitel können nur in der Reihenfolge, die unten angegeben ist, erledigt werden. Eine Kombination verschiedener Aufgaben ist nicht möglich. Ihr könnt die Aufgaben – sofern möglich – auch in den DLC-Regionen erledigen. Bei spezifischen Vorgaben bezüglich Rennen oder PR-Stunts entfällt diese Möglichkeit.

Kapitel 1 – 16 Zylinder und 4 Turbolader

Bei der Fahrzeugwahl gibt es in dieser Woche nicht viel Spielraum. Der Wagen ist vorgegeben: 2011 Bugatti Veyron Super Sport. Fehlt euch der Bugatti, bekommt ihr ihn für 2.200.000 Credits bei der Automesse. Beim Auktionshaus sieht es ähnlich aus, wobei der Wagen dort teilweise noch etwas teurer weggeht. Je nachdem, wie viel Glück ihr gerade habt.

Kapitel 2 – Bereit zum Abheben

Habt ihr den Wagen, geht es mit 30 ultimativen Geschwindigkeitsfähigkeiten los. Die gehen auf relativ geraden Straßen sehr gut. Vor allem die Autobahn eignet sich dafür. Der Verkehr ist online übrigens nicht ganz so dicht, solltet ihr euch davon gestört fühlen.

Die Fähigkeit gibt es bei etwa 330 km/h. Habt ihr das Tempo aufgebaut, könnt ihr dieses oder ein höheres halten, um Zeit zu sparen. Die Fähigkeit erhaltet ihr dann alle paar Sekunden. Fahrt ihr ein paar Mal über die Autobahn, ist das Kapitel auch schon erledigt.