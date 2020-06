Forza Horizon 4 Series 23 Update verspätet sich

Gestern hätte das Forza Horizon 4 Series 23 Update verfügbar sein sollen. Diese Pläne mussten die Entwickler allerdings kurzfristig verwerfen, da bei der Fertigstellung ein Problem aufgefallen ist, welches den rechtzeitigen Release des Updates verhindert hat. Die Entwickler entschuldigen sich in einem Statement dafür und betonen, unermüdlich an einer Lösung zu arbeiten. Zeitnah steht diese allerdings nicht zur Verfügung, weshalb improvisiert werden muss.

Heute Nachmittag hätte die neue Series starten sollen, die auch neuen Content umfasst. Daraus wird nichts. Stattdessen gibt es eine Backup-Version vom Sommer. Heißt für Spieler, es gibt eine ältere Version vom Summer. Welche genau, haben die Entwickler in ihrem Statement nicht gesagt. Auch ist aktuell noch unklar, wie genau sich dies auf Forza Horizon 4 Series 23 auswirkt. Ob das Backup in die Series-Festivalspieliste fallen wird, ist nicht bekannt. Hier bleibt abzuwarten, was genau heute Nachmittag passiert. Die aktuelle Series läuft noch knapp 2,5 Stunden.

Quelle: Forza Support

Bildquelle: Eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 4