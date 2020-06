Sumire: Adventure für Nintendo Switch und PC angekündigt

GameTomo hat das Spiel Sumire für Nintendo Switch und PC angekündigt. In dem Adventure schlüpft ihr in die Rolle des Mädchens Sumire. Sie erlebt eine eintägige Reise durch ein mystisches japanisches Dorf, wo ihr ein kecker Berggeist eine Liste mit wichtigen Aufgaben übergibt. Diese muss das Mädchen erfüllen, bevor die Nacht über dem Dorf hereinbricht, denn dann endet ihre Zeit in dem Ort für immer.

Ihr erkundet die malerische Umgebung des Dorfes und könnt dabei auf Sammelgegenstände, Bonusitems und Herausforderungen treffen. Einige versteckt, andere nicht. Von Dorf- und Waldbewohnern erhaltet ihr Quests. Was davon wollt und könnt ihr erledigen, ehe sich der Himmel violett färbt? Sobald die sanfte Dämmerung das Dorf umhüllt, ist die Chance vertan.

Unten könnt ihr euch den – leider ausgesprochen kurzen – Ankündigungstrailer ansehen. Bei Steam lässt sich das Spiel zudem auf die Wunschliste setzen. Ein Erscheinungstermin ist für Sumire noch nicht bekannt.

Quelle: GameTomo

Bildquelle: GameTomo