Animal Crossing New Horizons Gewinnspiel

Seid ihr auch im Animal Crossing-Fieber? Für alle die bereits ihr Inselabenteuer begonnen haben, habe ich in freundlicher Zusammenarbeit mit Nintendo ein Animal Crossing New Horizons Gewinnspiel am Start. Worum geht’s? Zeigt uns eure Insel, indem ihr einen Screenshot schießt oder ein Foto davon macht. Euer fertiges Werk könnt ihr bei Facebook oder Twitter teilen.

Verwendet für die Teilnahme den Hashtag „#totallygamergirlCrossing“ und seid Fan vom jeweiligen Kanal. Es genügt, wenn ihr euer Bild bei Facebook ODER Twitter einreicht, um in den Lostopf zu hüpfen. Doppelteilnahme erhöht nicht eure Chancen.

Unter allen Teilnehmern verlose ich drei tolle Merchandise Pakete mit Handtuch, Nintendo Becher und mehr. Die Preise werden im Anschluss von Nintendo verschickt.

Teilnahmebedingunen

Teilnahmeschluss: 14. Juni 2020, 23:59 Uhr

Teilnahmeberechtigt: Zur Teilnahme sind natürliche Personen die mindestens 16 Jahre alt sind und einen festen Wohnsitz in Deutschland oder Österreich haben berechtigt.

Teilnahme:

Facebook: Fan der totallygamergirl Facebookseite sein. Beitrag zum Animal Crossing Gewinnspiel auf der Facebook-Seite von totallygamergirl (Beitrag vom 07. Mai 2020) liken und ein Bild eurer Animal Crossing: New Horizons Insel mit dem Hashtag „#totallygamergirlCrossing“ posten.

Twitter: Fan der totallygamergirl Twitterseite sein. Beitrag zum Gewinnspiel auf der totallygamergirl Twitterseite vom 07. Mai 2020 liken und retweeten und ein Bild eurer Animal Crossing: New Horizons Insel mit dem Hashtag „#totallygamergirlCrossing“ posten.

Preise: Unter allen Teilnehmern aus Facebook und Twitter die die genannten Regeln erfüllen werden drei Fanpakete mit Animal Crossing und Nintendo Merchandise verlost.

Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist nicht übertragbar. Ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich.

Den Versand übernimmt Nintendo.

Auslosung: Über die Gewinner entscheidet das Los nach Ablauf des Gewinnspiels.

Der Gewinner wird über die Social Media Plattform die für die Teilnahme verwendet wurde per Privatnachricht kontaktiert und muss binnen 5 Tagen nach Benachrichtigung reagieren, um seinen Gewinn zu bestätigen. Nach Ablauf dieser Frist wird unter den verbleibenden Teilnehmern neu ausgelost, sollte ein potenzieller Gewinner nicht fristgerecht geantwortet haben.

Für den Versand im Gewinnfall ist die Übermittlung einer Postanschrift nötig. Für die Teilnahme selbst ist diese nicht erforderlich.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, ein Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, aufzuschieben oder in für die Teilnehmer zumutbarer Weise zu verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels hindern. Eine Haftung dafür gegenüber Teilnehmern, Gewinnern oder Dritten ist ausgeschlossen.

Mit der Teilnahme an einem Gewinnspiel willigen Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Teilnehmer können ihre Einwilligung während des laufenden Gewinnspiels jederzeit widerrufen.

Die erhobenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Die Datenschutzerklärung von totallygamergirl ist hier zu finden: Datenschutzerklärung.



Für Gewinnspiele gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bildquelle: Eigener Screenshot aus dem Spiel Animal Crossing: New Horizons; Foto © Nintendo