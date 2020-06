DiRT 5 Details zum Karrieremodus

Codemasters hat dem DiRT 5 Karrieremodus einen umfangreichen Blogpost gewidmet. In der Karriere fahrt ihr in einer Offroad-Rennserie, mit Locations auf verschiedenen Kontinenten. Während ihr beginnt einen Fuß in die Rennszene zu setzen, macht ihr Alex Janiček – kurz AJ – auf euch aufmerksam. Gesprochen wird Alex von Troy Baker. AJ ist ein Superstar und Favorit der Fans. Er wird euch unter seine Fittiche nehmen und euch den Weg an die Spitze zeigen.

Neben euch sorgt der neue Fahrer Bruno Durand für Furore, der von Nolan North gesprochen wird. Ein Champion in anderen Offroad-Disziplinen, kalt und ein berechnender Veteran. Durand ist ein Star und es kommt zum Zusammenprall mit AJ. Ein Rennen zwischen den beiden Legenden legt den Grundstein für euer eigenes Vermächtnis im Rennsport.

Eure Geschichte und mehr werden im DiRT-Podcast von Donut Media thematisiert. Moderiert wird der Podcast von Nolan Sykes und James Pumphrey. Als Gäste treten AJ, Bruno, W-Series-Champion Jamie Chadwick und SLAPTrain auf.

Die DiRT 5 Karriere ist in fünf Kapitel unterteilt. Jedes Kapitel bietet mehrere Wege. Ihr habt die Wahl, an welchen Ereignissen ihr teilnehmen möchtet. Optional könnt ihr auch an den übrigen Veranstaltungen teilnehmen. Insgesamt wird es über 130 Events in neun verschiedenen Renntypen geben.

Schließt ihr Rennen ab, öffnet sich der Weg zu neuen Events im Kapitel. Je besser eure Platzierung, desto mehr Stempel sammelt ihr. In jedem Kapitel müsst ihr genug Stempel sammeln, um das Hauptevent freizuschalten. Ein Hauptevent schließt ein Kapitel ab. Sie sind härter als normale Events und ihr müsst mindestens den dritten Platz erreichen, um ins nächste Kapitel aufsteigen zu dürfen. Erledigt ihr während eurer DiRT 5 Karriere bestimmte Ziele, könnt ihr geheime Throwdowns freischalten. In diesen fahrt ihr gegen Herausforderer.

Als Rookie benötigt ihr einige Sponsoren, auf dem Weg zum Ruhm. 20 reale Marken sind im Spiel vertreten. Darunter Monster Energy, Fatlace, Michelin und Sparco. Jeder Sponsor bietet einzigartige Belohnungen wie Aufkleber, die ihr im Editor verwenden könnt. Jeder Sponsor bietet euch Ziele. Sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele. Durch die Erfüllung steigt euer Reputationsrang. Erreicht ihr den Top-Rang, erhaltet ihr eine Belohnung.

Ihr könnt während eurer DiRT 5 Karriere jederzeit zu einem neuen Sponsor wechseln. Je schneller ihr geht, desto geringer die Belohnung. Vor allem dann, wenn ihr den Mindestvertrag nicht vorher erfüllt habt.

Keine Lust, allein an die Spitze zu fahren? Im Splitscreen können bis zu vier Spieler den Karrieremodus fahren. Bei Events mit mehreren Fahrern auf der Strecke ersetzt jeder Spieler einen KI-Fahrer. Die höchste Endposition von jedem Spieler zählt für die Karriere. Im Team könnt ihr mehr Stempel, Sponsor-Boni und Geld verdienen. Die erhält allerdings nur der Host. Alle anderen Spieler erhalten Erfahrungspunkte und Geld für ihren Account. Der Splitscreen bietet Drop-in.

Quelle: Codemasters Blog

Bildquelle: Codemasters