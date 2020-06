Forza Horizon 4 Series 23 Update soll nächste Woche erscheinen

Ursprünglich hätte vergangene Woche Forza Horizon 4 Series 23 starten sollen. Daraus wurde nichts. Kurz vor der Veröffentlichung entdeckten die Entwickler ein Problem und mussten das Update verschieben. Seitdem rätseln die Spieler, wann das Update nachgereicht wird. Nun wissen wir mehr. Nächste Woche soll es soweit sein.

Die Entwickler haben das Problem behoben und befinden sich nun in der Testphase für das kommende Build. Sofern in der keine Auffälligkeiten zutage treten, erhalten wir das Forza Horizon 4 Series 23 Update in den nächsen Tagen.

Das bedeutet, morgen gibt es noch einmal Backup Content. Mit dem nächsten Jahreszeitenwechsel – nächste Woche Donnerstag (18. Juni) – soll dann der korrekte Series 23 Content zu sehen sein. Offen bleibt, ob die Series dann für zwei Wochen läuft, die beiden Backup-Spiellisten angerechnet werden oder das Spiel zwei Jahreszeiten überspringen wird und dann in eine vierwöchige Series 23 startet.

Quelle: Forza Support Twitter

Bildquelle: Eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 4

Vielen Dank an Marcel, für den Hinweis zu dieser News.