Gerücht: Persona 4 Golden erscheint in Kürze für PC

Laut Gerüchten erscheint das Spiel Persona 4 Golden am 13. Juni für den PC. Es soll via Steam veröffentlicht werden. Die Ankündigung ist angeblich ebenfalls für den 13. Juni geplant. An diesem Tag findet die PC Gaming Show 2020 statt. Am 08. Juni äußerte sich Atlus bereits mit den Worten: „Wir haben einige aufregende Neuigkeiten diesen Samstag, 13. Juni, auf der PC Gaming Show zu teilen.“



Angeblich wird das Spiel auch schon in der Steam Datenbank gelistet. Dieser Eintrag soll für Persona 4 Golden sein. Bestätigt ist dies allerdings nicht und auch keine Garantie. In der Vergangenheit gab es bereits Fakes im Zusammenhang mit der SteamDB.

Eine PC-Version von Persona 4 Golden scheint jedoch nicht unrealistisch. So wurde die Existenz etwa von Daniel Ahmad bestätigt. Er ist ein Niko Partners Analyst, der für gewöhnlich sehr gut informiert ist und eine hohe Glaubwürdigkeit genießt. Wario64 twitterte am 09. Juni von einem baldigen Release des Spiels auf Steam. Auch Wario64 ist für zuverlässige Aussagen bekannt.

Mehrere Quellen von Gematsu haben die Information ebenfalls bestätigt. Die englischsprachige Seite ist auf japanische Videospiele spezialisiert und in der Branche gut vernetzt.

Quellen: Atlus West, Gematsu, Daniel Ahmad, Wario64, Steam DB

Bildquelle: Atlus