Animal Crossing: New Horizons „Was ist …?“ Trailer

Nintendo hat ein neues Video zu Animal Crossing: New Horizons veröffentlicht. Der Trailer zeigt, was euch im Spiel erwartet und erklärt die Grundlagen.

Animal Crossing: New Horizons ist am 20. März 2020 für die Nintendo Switch erschienen. Ihr zieht auf eine kleine Insel, die ihr im Laufe der Zeit mit Dekorationen und Pflanzen in ein idyllisches Eiland verwandelt. Ihr schließt neue Freundschaten und lernt Charaktere kennen, die zu euren Inselnachbarn werden können. Während ihr die Insel erkundet, sammelt ihr Material, fangt Fische und Insekten. Aus den Materialien könnt ihr neue Dinge anfertigen. Fische und Insekten sind nicht nur eine gute Einnahmequelle, sondern auch als Ausstellungsstücke für ein Museum interessant.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo