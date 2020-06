Yakuza: Like a Dragon Gameplay mit englischer Sprachausgabe

Im Rahmen des IGN Summer of Gaming Events wurden mehr als 10 Minuten Gameplay aus dem Spiel Yakuza: Like a Dragon gezeigt. Zu sehen ist die englische Version. Das Spiel ist in Japan bereits für die PlayStation 4 erhältlich und erzielte dort gute Kritiken.

Bei uns soll Yakuza: Like a Dragon im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es noch nicht für Europa.

In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Ichiban Kasuga. Er ist Mitglied der Yakuza, aber nur ein kleiner Fisch in der Organisation. Nach 18 Jahren Haft wird er aus dieser entlassen. In dieser Zeit wurde der Tojo-Clan in Kamurocho ausgerottet. An seiner Stelle steht nun die Omi Alliance of Kansai. Kasuga befürchtet, dahinter steckt sein einstiger Patriarch und Vaterfigur Masumi Arakawa. Ihr startet eine Suche nach der Wahrheit. Dabei setzt das Spiel auf ein neues rundenbasiertes RPG-Kampfsystem, welches auch im Video unten zu sehen ist.

