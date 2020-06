Horizon II: Forbidden West führt Aloy in den Westen

Das PlayStation 5 Event endete mit einem Kracher. Guerilla Games hat Horizon II: Forbidden West für die PlayStation 5 angekündigt. In dem Spiel verschlägt es Protagonistin Aloy in den Westen. In Amerika erwarten sie neue Bedrohungen wie gefährliche Stürme. Ehrfurchtgebietende Maschinen verheißen wenig Gutes.

Den beeindruckenden Enthüllungstrailer könnt ihr euch unten ansehen. Dieser zeigt die neue Spielumgebung und eine Reihe von Maschinen. Auch mit einigen vertrauten Charakteren gibt es ein Wiedersehen. Erste Screenshots findet ihr unten ebenfalls.

Quelle: Guerilla Games

Bildquelle: Guerilla Games