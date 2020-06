Entwickler Ember Lab hat das Spiel Kena: Bridge of Spirits angekündigt. Das Spiel erscheint Ende des Jahres für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Kena. Die junge Geistführerin ist auf der Suche nach einem heiligen Bergschrein und reist dafür in ein verlassenes Dorf. Ihr findet ein Team aus kleinen Mitreisenden, die sogenannten Rot. Die Rot besitzen Fähigkeiten, die verbessert werden können. Dadurch eröffnen sich euch mehr und mehr Arten, die Umgebung zu manipulieren. Im Kena: Bridge of Spirits Ankündigungstrailer könnt ihr die putzigen Rot in Aktion erleben.

Quelle: Ember Labs

Bildquelle: Ember Labs