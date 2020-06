Cris Tales: Erscheint am 17. November für PC und Konsolen, NextGen-Versionen angekündigt

Das Rollenspiel Cris Tales erscheint am 17. November für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Stadia. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es für PlayStation 5 und Xbox Series X veröffentlicht. Unten könnt ihr euch den frisch veröffentlichten „Opening Cinematic Teaser“ ansehen.

Was ist Cris Tales? Die Entwickler bezeichnen es als Liebeserklärung an klassische JRPGs, die eine neue Perspektive bietet. Ihr könnt in die Vergangenheit blicken, daraus für eure Handlungen in der Gegenwart lernen und die dynamischen Konsequenzen in der Zukunft sehen.

Ihr schlüpft in die Rolle der Zeitenmagierin Crisbell, die während ihres Abenteuers eine Reihe von Teamkameraden findet. Crystallis und die vier weiteren Königreiche der Region drohen unter dem Einfluss der Zeitenkaiserin zu zerreißen. Um ihr und ihren Einheiten Einhalt zu gebieten, reist ihr durch die Königreiche. Dabei setzt ihr auf die Fähigkeiten von Crisbell, um die Zukunft umzuschreiben. So könnt ihr etwa mächtige Gegner in die Vergangenheit befördern, um dort eine jüngere und schwächere Version von ihnen zu bezwingen. Oder aber ihr vergiftet sie in der Gegenwart, um in der Zukunft die Folgen ausnutzen zu können. Das Spiel mit der Zeit ermöglicht euch eine Reihe von Strategien.

In Cris Tales hat jedes Königreich eine Vergangenheit, eine Gegenwart und mindestens eine mögliche Zukunft. Das Spiel soll etwa 20 Stunden Gameplay bieten. Das Kampfsystem wird rundenbasiert sein.

Neugierig geworden? Bei Steam könnt ihr eine aktuallisierte Demo herunterladen und spielen.

Quelle: Modus Games

Bildquelle: Modus Games