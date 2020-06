Animal Crossing: New Horizons Sommermuscheln und Bastelanleitungen

Der Sommer ist in Animal Crossing: New Horizons angebrochen. An den Stränden des Spiels findet ihr daher nun manchmal Sommermuscheln. Die bringen euch für den Verkauf nicht nur einige Sternis, sondern sie sind auch ein neues Handwerksmaterial.

Sommermuscheln finden

Sommermuscheln stechen optisch sofort hervor. Sie sehen aus wie Tritonshörner, Kreiselschnecken und Stachelschnecken, unterscheiden sich jedoch farblich von ihnen. Die Sommermuscheln sind aufgrund ihrer einmaligen blauen Farbe sofort erkennbar.

Nicht immer findet ihr welche am Strand. Da Muscheln nicht unbegrenzt am Strand rumliegen, solltet ihr alles aufsammeln, was an den Stränden an Muscheln und Korallen zu finden ist. Nur so besteht später die Chance, dass an einigen dieser Stellen Sommermuscheln erscheinen. Für die Sommermuschel-Anleitungen benötigt ihr ohnehin einige andere Muscheln und jede Menge Korallen.

Auch auf Meileninseln könnt ihr welche finden. Dort sind aber – verglichen mit eurer Insel – relativ wenige Muscheln. Es lohnt daher nicht, dafür eure Meilen zu verschwenden. Ihr findet die Sommermuscheln vom 01. Juni bis 31. August, wenn ihr auf der nördlichen Hemisphäre spielt. Andernfalls findet ihr sie im Zeitraum 01. Dezember bis 28. Februar. Ihr habt also genug Zeit, euch für Bastelprojekte einen Vorrat anzulegen.

Sommermuschel Bastelanleitungen

Es gibt insgesamt acht Animal Crossing: New Horizons Sommermuschel Bastelanleitungen. Die erste Anleitung erhaltet ihr von Melinda bei einer morgendlichen Ansprache.

In der folgenden Tabelle seht ihr, welche Anleitungen es gibt, welche Materialien für die Herstellung der Sachen benötigt werden und wie die Dinge aussehen.

Item Material Aussehen Muscheltürkranz Sommermuschel x 1

Kreiselschnecke x 1

Sanddollar x 1

Koralle x 1

Riesenmuschel x 1

Kaurischnecke x 1 Tropentapete Sommermuschel x 5 Meerestapete Sommermuschel x 3

Koralle x 5 Meeresboden Sommermuschel x 3

Koralle x 3 Wasseroberfläche Sommermuschel x 6 Muschel-Pochette Riesenmuschel x 2

Sommermuschel x 6

Muschelstab Sommermuschel x 3

Sternensplitter x 3 Glitzersandboden Sommermuschel x 3

Sandboden x 1

Die Sachen findet ihr an der Werkbank im Reiter „Saisonale Bastelprojekte“.

Sommermuschel Bastelanleitungen bekommen

Die erste Anleitung habt ihr vermutlich schon von Melinda bei einer ihrer morgendlichen Ansprachen erhalten. Für die anderen müsst ihr etwas Spielzeit investieren. Ihr erhaltet sie – so wie auch andere saisonale Anleitungen – von Luftballons. Die treibt der Wind manchmal über eure Insel. Mit einer Schleuder könnt ihr sie herunterholen. Achtung, wenn sich der Ballon gerade über dem Wasser befindet, versinkt euer Geschenk. Auch mit Dekorationen und Co. solltet ihr vorsichtig sein, da die Geschenke gern darin verschwinden. Idealerweise schießt ihr über einer freien Fläche den Ballon kaputt.

Habt ihr keine Schleuder, könnt ihr auch einen Kescher verwenden. Dies funktioniert aber nur in seltenen Fällen, wenn ein Luftballon gerade bei einer Erhöhung an einer Kante etwas nach unten gleitet.

Nicht immer bekommt ihr durch ein solches Geschenk eine Anleitung. Daher müsst ihr etwas Geduld haben. Geschenke kündigen sich übrigens durch einen Sound an, der an einen Windstoß erinnert. Hört ihr dieses Geräusch, solltet ihr die Schleuder ausrüsten und zielen. Nun müsst ihr nur noch schauen, wo der Ballon ist.

Die Luftballons kommen immer vom Meer ausgehend auf eure Insel. Schaut also regelmäßig an euren Stränden vorbei und achtet auf das typische Geräusch.

