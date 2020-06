Ratchet & Clank: Rift Apart – Weiblicher Charakter aus dem Trailer ist spielbar

Erinnert ihr euch noch an den Ratchet & Clank: Rift Apart Ankündigungstrailer, der im Rahmen des PlayStation 5 Events am 11. Juni gezeigt wurde? In dem Video ist mehrfach eine weibliche Lombax zu sehen.

In Ratchet & Clank: Rift Apart könnt ihr sowohl Ratchet als auch die mysteriöse Lombax aus einer anderen Dimension spielen. Dies hat Entwickler Insomniac Games jüngst in einem Tweet verraten.

Ihr habt den Ankündigungstrailer noch nicht gesehen, in dem sie ihr Debüt gibt? Unten könnt ihr dieses Versäumnis nachholen.

Quelle: Insomniac Games Twitter

Bildquelle: Insomniac Games