Forza Horizon 4 Ford Preorder im Shop verfügbar und Probleme mit dem Update

Bevor morgen die aktuelle Saison in Forza Horizon 4 endet, gibt es noch einmal ein neues Angebot im #Forzathon Shop. Für 100 Punkte habt ihr nun erneut die Chance, euch den seltenen 2017 Ford Focus RS Preorder Car zu holen.

Lohnt sich der Kauf? Falls ihr den Wagen noch nicht besitzt und interessiert seid, auf jeden Fall. Seit einer Weile lassen sich die Vorbesteller Fahrzeuge nicht mehr im Auktionshaus handeln. Habt ihr ihn nicht, kommt ihr also nur im Rahmen einer solchen Aktion an das Auto ran. Die Preorder Cars waren zwar in den letzten Monaten mehrfach im Rahmen von Aktionen verfügbar, die Zeitfenster dafür sind aber stets kurz gewesen.

Sollten euch Punkte fehlen, habt ihr mehrere Möglichkeiten, diese zu erspielen. Falls ihr noch nicht den Weekly #Forzathon in Forza Horizon 4 erledigt habt, ist nun ein guter Zeitpunkt gekommen. Alternativ könnt ihr tägliche Herausforderungen absolvieren oder zu jeder vollen Stunde den #Forzathon LIVE nutzen. Dafür müsst ihr online fahren und benötigt auf der Xbox One eine Goldmitgliedschaft.

Seit heute ist auch das Forza Horizon 4 Series 23 Update verfügbar. Wie es scheint, fließen die beiden Backup-Saisons in die Spielliste von Series 23. Folglich dürfte ein mögliches Series 24 Update schon in zwei Wochen zu erwarten sein.

Mit dem aktuellen Series 23 Update gibt es aktuell noch ein paar Probleme. Einer der neuen Erfolge („Stay Home“) wird nicht korrekt freigeschaltet. Auch machen die Prozente bei der Festival-Spielliste derzeit Ärger. Dort kommt es zu Fehlern, weshalb euch möglicherweise Prozente fehlen. Den Entwicklern sind die Probleme bekannt und sie untersuchen die gemeldeten Probleme. Wann mit einer Lösung zu rechnen ist, ist noch nicht bekannt.

Quelle: Eigene Recherche, Forza Support Twitter

Bildquelle: Eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 4