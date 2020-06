Pokémon Schwert und Schild „Auf zur Rüstungsinsel“ Trailer

Die erste Erweiterung für Pokémon Schwert und Schild ist verfügbar. Passend zur Veröffentlichung hat Nintendo einen neuen Trailer veröffentlicht, der den Namen „Die Insel der Rüstung“ trägt. Das Video könnt ihr euch unten ansehen.

Die erste Pokémon Schwert und Schild Erweiterung schickt euch auf eine Insel vor der Küste von Galar. Ihr beginnt ein Training beim ehemaligem Champ Mastrich. Euch erwarten neue Rivalen, Kampfstile und die finale Entwicklungsstufe eures Partner-Pokémons. Gortrom, Liberlo oder Intelleon können nun auch die Gigadynamaximierung durchführen. Eine Reihe neuer Taschenmonster könnt ihr ebenfalls fangen.

Pünktlich zum Launch des DLCs erwartet euch eine Herausforderung in Pokémon Schwert und Schild. Wenn in der Zeit vom 17. Juni 2020, um 15:00 Uhr (UTC) bis Sonntag, den 28. Juni 2020, um 23:59 Uhr eine Million Trainer in Dyna-Raids Zeraora besiegen, erhalten alle Spieler die an den Raids teilgenommen haben ein Rüstungserz. Besiegen je 100.000 zusätzliche Spieler das Pokémon in Raids gibt es ein weiteres Erz. Das Maximum sind 10 Rüstungserz. Mit Rüstungserz könnt ihr euren Taschenmonstern im Dojo auf der Rüstungsinsel eine neue Attacke beibringen.

Werden die eine Million Siege erzielt, erhalten Spieler ab dem 30. Juni 00:00 Uhr (UTC) bis zum 6. Juli, um 23:59 Uhr (UTC) zudem via Pokémon HOME (Mobil-Version) ein Shiny Zeraora. Dafür ist es nicht notwendig, den Erweiterungspass zu kaufen. Beachten solltet ihr allerdings den folgenden Hinweis:

Du musst zwischen Mittwoch, den 17. Juni, um 15:00 Uhr (UTC) und Montag, den 6. Juli, um 23:59 Uhr (UTC) ein Pokémon in Pokémon HOME gelagert oder von Pokémon HOME auf Pokémon Schwert oder Pokémon Schild übertragen haben.

Quelle: Nintendo, offizielle Pokémon Website

Bildquelle: Nintendo