Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 25 2020 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Nach zwei Backup Spiellisten ist die Forza Horizon 4 Series 23 Spielliste endlich gestartet. Wobei gestartet nicht ganz korrekt ist. Die Backup-Wochen fallen in die Series-Spielliste. Eine mögliche Series 24 könnte damit also tatsächlich schon in zwei Wochen zu erwarten sein.

Für 50 % erhaltet ihr den 1974 Toyota Celica, für 80 % den Toyota Trueno. Für 50 % bei der Series gibt es einen Super-Wheelspin, für 80 % die 1992 Toyota Supra.

Die Prüfung – Ein kleines Vermögen

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,4 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,4 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Kategorie „Geldprotz“ (engl. High Roller; darunter fallen Autos mit besonders hohem Wert)

S1 900, Fahrzeug der Kategorie „Geldprotz“ (engl. High Roller; darunter fallen Autos mit besonders hohem Wert) Belohnungen: Aston Martin Forza Edition

Schaurennen-Remix – Morgenjagd

Veranstaltung: Schaurennen

Schaurennen Vorgaben: Fahrzeug wird vom Spiel gestellt, Sieg erforderlich für Abschluss

Fahrzeug wird vom Spiel gestellt, Sieg erforderlich für Abschluss Belohnungen: Super-Wheelspin

Winterspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien, mit dem Team den 1. Platz erreichen

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien, mit dem Team den 1. Platz erreichen Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Gruppe Retro-Rallyeautos

B 700, Fahrzeug der Gruppe Retro-Rallyeautos Belohnungen: Ford Supervan 3

Staubecken-Kamm

Veranstaltung: Gefahrenschild Staubecken-Kamm

Gefahrenschild Staubecken-Kamm Vorgaben: 200 Meter

200 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Northbridge

Veranstaltung: Blitzer Northbridge

Blitzer Northbridge Vorgaben: 289,7 km/h

289,7 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Broadway Commons

Veranstaltung: Blitzerzone Broadway Commons

Blitzerzone Broadway Commons Vorgaben: 265,5 km/h

265,5 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Der Corolla-Express

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 20,2 Kilometer

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 20,2 Kilometer Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Rallyeautos

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Rallyeautos Belohnungen: Toyota Corolla (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Schneegestöber

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 14,8 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 14,8 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Superlimousinen

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Superlimousinen Belohnungen: Alfa Giulia Forza Edition (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Treue schwören

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 20,2 Kilometer

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 20,2 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeugmarke aus den USA

A 800, Fahrzeugmarke aus den USA Belohnungen: 1969 Nova Forza Edition (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Edinburgh, Bahnhof-Rundstrecke

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,3 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2,3 Kilometer Vorgaben: 1995 Toyota Sprinter Trueno GT Apex (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

1995 Toyota Sprinter Trueno GT Apex (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 23

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 22 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 22 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4