The Last of Us Part II ab heute erhältlich

Heute feiert das mit Spannung erwartete Spiel The Last of Us Part II Release. Das Action-Adventure aus dem Hause Naughty Dog ist exklusiv für die Playstation 4 erschienen. Den Launch Trailer könnt ihr euch unter dieser Meldung ansehen.

The Last of Us Part II setzt die Geschichte von Ellie fort. Fünf Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers begibt sich Ellie auf eine gnadenlose Vergeltungsmission, die sie sowohl körperlich als auch emotional an ihre Grenzen bringen. Welchen Preis ist Ellie bereit, für Rache zu zahlen? Die Entwickler möchten eine Geschichte über ein Trauma, Wiedergutmachung und Mitgefühl erzählen.

Quelle: Sony

Bildquelle: Sony