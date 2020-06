Ghost of Tsushima hat Goldstatus erreicht

Das Spiel Ghost of Tsushima hat den Goldstatus erreicht. Diese Nachricht hat Entwickler Sucker Punch heute verkündet. Das Spiel erscheint am 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation. Was bedeutet Goldstatus? Die Entwicklung ist abgeschlossen und das Spiel kann in Produktion gehen. So benötigen etwa Presswerke einige Tage, um das Spiel auf Disc zu pressen. Anschließend muss es zu Händlern ausgeliefert werden, damit es schließlich im Juli in den Ladenregalen stehen kann.

Ghost of Tsushima erzählt die Geschichte des Samurai Jin. Die Handlung ist im 13. Jahrhundert angesiedelt. Das Mongolische Reich überzieht den Osten mit einem blutigen Eroberungsfeldzug. Die Insel Tsushima ächzt unter dem ersten Angriff der Mongolen. Als letzter verbleibender Samurai seines Klans beschließt Samurai Jin Sakai der Insel Freiheit zu bringen.

Quelle: Sucker Punch Twitterkanal

Bildquelle: Sucker Punch, Sony