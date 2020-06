Forza Horizon 4 Hotfix für neuen Erfolg

Mit dem Forza Horizon 4 Series 23 Update schlichen sich auch ein paar neue Fehler in das Spiel. Via Hotfix haben die Entwickler einen davon heute ausgemerzt. Betroffen ist der fehlerhafte Erfolg „Bleib zu Haus“. Dieser gehört zu den neuen Erfolgen, die seit letzter Woche im Spiel sind. Ihr erhaltet ihn, wenn ihr das Haus Sunflower Meadows kauft oder dieses bereits besitzt. Bisher funktionierte dies jedoch nicht wie von den Entwicklern vorgesehen. Installiert ihr den Hotfix, schaltet sich der Erfolg wie vorgesehen frei, wenn ihr die Voraussetzung erfüllt habt. Die Entwickler weisen in den Patchnotes darauf hin, dass das mit Verzögerung passieren kann. Habt also etwas Geduld, wenn ihr ihn nicht sofort nach Spielstart erhaltet.

Der zweite Forza Horizon 4 Series 23 Fehler betrifft die Festival Spielliste. Die Prozente stimmen dort bei einigen Spielern nicht mehr. Dieses Problem behebt der Hotfix leider nicht.

Der neue Fix steht möglicherweise noch nicht allen Spielern zur Verfügung. Mehrere Leser haben mir von dem Patch berichtet. Selbst kann ich ihn nach wie vor nicht installieren (PC). Auch via „Updates abrufen“ erhalte ich ihn zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Forza Horizon 4 Series 23 Hotfix (23. Juni 2020) Updatenotes

Version Number:

Xbox: 1.423.6.0

1.423.6.0 PC: 1.423.6.2

CROSS-PLATFORM FIXES

Fixed the issue where the Achievement „Stay Home“ was not unlocking. Note that there may be a delay in the achievement unlocking after updating and launching the game.

Quelle: Forzamotorsport.net

Bildquelle: Eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 4

Vielen Dank an Noodles und Marcel für den Hinweis zum Hotfix.