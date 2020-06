In dieser Woche gibt es zur Abwechslung den Guide schon vor dem Event. Eines meiner Kinder feiert heute Geburtstag und ich werde keine Gelegenheit haben, am Nachmittag einen Guide zu verfassen. Da es sich um ein altes Event handelt, dürfte es jedoch nicht zu unvorhergesehenen Fehlern kommen.

Die Festival-Spielliste muss aus diesem Grund heute ebenfalls warten. Diese kommt entweder am Freitagvormittag, oder sollte ich die Zeit finden am Abend. Habt ihr dazu fragen, könnt ihr die gern in den Kommentaren hinterlassen. Ich werde mir diese am Abend ansehen und euch antworten. In diesem Zuge werde ich dann auch diesen Beitrag noch mit einem Update versehen, um das Angebot im Shop zu ergänzen.

Nun aber genug Vorgeplänkel, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 26 – Ich will Moor.

Kapitel 1 – Heiß und verführerisch

Für den Weekly dürft ihr euch ein Fahrzeug aus der Wagengruppe „Retro-Sportwagen“ aussuchen. Die Auswahl ist hier groß und die Fahrzeuge sind erschwinglich. Ich habe mich für den 1997 Mazda RX-7 entschieden, da dieser mit Geschwindigkeit und Beschleunigung punktet. Der Wagen ist bei mir auf A 800. Solide Kandidaten findet ihr auch von anderen Herstellern. Andere gute Kandidaten sind zum Beispiel: 2002 Nissan Skyline GT-R V-Spec II, 1995 Mitsubishi Eclipse GSX oder der 1992 Honda NSX-R.

Je nach Auto solltet ihr eventuell noch ein Tuning basteln oder herunterladen. Kapitel 2 spielt sich leichter, wenn euer Auto etwas Power hat. Auch für Kapitel 3 ist ein konkurrenzfähiges Fahrzeug sinnvoll.

Kapitel 2 – Einfach nur wow

Ist die Fahrzeugwahl geklärt, müsst ihr in Driftzonen eurer Wahl 9 Sterne holen. Es genügt, wenn ihr euch hier für eine Zone entscheidet und diese so oft fahrt, bis ihr die Sterne zusammen habt.

Die meiner Meinung nach einfachste Zone für Aufgaben dieser Art ist „Horizon-Donut“, direkt beim Festivalgelände. Ihr benötigt dort nur 30.000 Punkte für 3 Sterne und ihr könnt im Kreis fahren. Müsst also nicht erst wenden. Die Zone ist fast ein Kreis und ziemlich leicht zu driften, da ihr euch um Kurven, richtige Winkel und Co. vergleichsweise wenig Gedanken machen müsst.

Wie ist ein Drift am leichtesten zu bewerkstelligen? Baut vor der Zone genügend Tempo auf, damit ihr genug Power für den Drift habt. Zieht dann die Handbremse und bringt euren Wagen in Querlage. Diese versucht ihr möglichst lange zu halten. Dabei gilt: Je höher euer Tempo und je extremer eure Querlage, desto schneller klettert der Punktezähler. Nun müsst ihr freilich keine drei Sterne in einem Durchgang holen. Entscheidend ist es, den Drift möglichst lange zu halten und nicht nach ein paar Metern die Kontrolle zu verlieren, weil ihr zum Beispiel zu schnell unterwegs wart. Korrigiert möglichst wenig. Den richtigen Winkel solltet ihr direkt beim Start finden und nicht durch Korrekturen. Lenkt ihr nachträglich zu viel für Korrekturen, ist das Risiko die Kontrolle zu verlieren hoch. Schlagt erst kurz vor der Kurve ein. Von der Straße dürft ihr nicht runter und auch Drehungen sind verboten.

Außerdem wichtig: Habt Geduld und gesteht euch ein paar Versuche zu, um den für euch passenden Winkel zu finden. Probiert, ob ihr lieber außen oder innen driftet und wie viel Tempo für euch passt. Zu wenig ist schlecht, da euch schnell die Puste ausgeht, zu viel kann genauso ungünstig sein.

Verliert ihr die Kontrolle oder kommt von der Straße, könnt ihr mit der Rückspulfunktion korrigieren, falls ihr schnell genug aktiviert. Sobald die Zone als gescheitert angezeigt wird, ist der Versuch gelaufen.

Wenn ihr lieber eine andere Zone nutzen möchtet, schaut euch die Zonen die euch zur Verfügung stehen auf der Karte an. Leicht sind meist Zonen, die nicht zu kurvenreich sind. Auch sind sehr spitze Kurven eher anspruchsvoll zu driften. Offroad ist ebenfalls nicht immer ganz einfach. Stehen euch die DLCs zur Verfügung, sind diese eine Überlegung wert. Meinem Empfinden nach sind vor allem die Zonen im LEGO-DLC einfach zu driften und die 3 Sterne vergleichsweise einfach.