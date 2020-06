Animal Crossing: New Horizons Sommer-Update #1 in wenigen Tagen

Nintendo hat ein kostenloses Animal Crossing: New Horizons Sommer-Update angekündigt. Es steht euch ab dem 03. Juli zur Verfügung und bringt neue Funktionen. Ihr könnt im Meer schwimmen, tauchen und dort Meerestiere fangen. Diese könnt ihr im Museum bei Eugen stiften.

Mit Johannes kommt ein neuer NPC ins Spiel. Der Otter tauscht seine Bastelanleitungen gegen Kammmuscheln, die ihr sammeln könnt. Wird Gulliver an euren Strand angespült, trägt dieser nun ein Piratenoutfit. Helft ihr ihm, wartet eine besondere Belohnung auf euch. Neue Gesichter bringt das erste Animal Crossing: New Horizons Sommer-Update ebenfalls.

Moment – das erste Update? Ihr habt richtig gelesen. Für Anfang August hat Nintendo ein zweites kostenloses Animal Crossing: New Horizons Sommer-Update angekündigt. Was dieses beinhaltet, ist noch nicht bekannt. Im Trailer ist allerdings im Hintergrund ein Feuerwerk zu sehen. Dies könne für die Rückkehr von Feuerwerk sprechen. In älteren Ablegern gab es jeden Sonntag im August ein Feuerwerk und eine Lotterie.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo