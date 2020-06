Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 26 2020 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Die letzte Woche von Series 23 ist angebrochen. Diese war dank zwei Backup-Spiellisten ein wenig chaotisch. Ab nächster Woche geht es dann mit Series 24 hoffentlich wieder etwas geordneter weiter. Erste Hinweise zur kommenden Series liefert die jüngste Ausgabe von Torben Tuesday.

It’s a warm #TorbenTuesday today! I’ve found a checklist, a camera and some clues. What could it all mean?!

Can you wing it in Zealand? No not that one.

Groups of 5 must be escorted when listening to Talking Heads.

Only 6 of Ercole’s best?!

53S2701923809342 18 24 – G ’85 pic.twitter.com/sYy5k668eU

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) June 23, 2020