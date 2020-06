The Last of Us Part II bereits vier Millionen Mal verkauft

Das Spiel The Last of Us Part II hat einen starken Auftakt hingelegt. Via Pressemitteilung hat Sony verkündet, dass das Game binnen drei Tagen mehr als vier Millionen Mal verkauft wurde. Diese Zahl umfasst die Verkäufe vom 19. bis 21. Juni 2020. Damit ist es auch das am schnellsten verkaufte PlayStation 4 Exklusivspiel.

Neil Druckmann richtet sich mit einer Botschaft an die Fans und bedankt sich bei den Spielern:

Wir sind den Millionen von Fans auf der ganzen Welt unglaublich dankbar, die The Last of Us Part II gespielt und ihre Erfahrungen in der letzten Woche mit uns geteilt haben. Wir wollten eine neue Art von Geschichte zu erzählen, die sich mit schwierigen Themen befasst und euch auf eine unerwartete Weise herausfordert. Es war unglaublich schön zu hören, wie das bei so vielen von euch Anklang gefunden hat. Außerdem sind wir begeistert zu sehen, welche Art von nachdenklichen Diskussionen sie bei euch ausgelöst haben. Wir erfreuen uns täglich an eurer Kreativität – wunderschöne Fotos dank des Fotomodus, umwerfende Gameplay-GIFs oder die Songs, die ihr mit Ellies Gitarre aufgenommen habt.

Neil Druckman ist Vice President von Naughty Dog und Director von The Last of Us Part II.

Quelle: Sony Pressemitteilung

Bildquelle: Sony