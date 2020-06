Minecraft Dungeons Jungle Awakens DLC Details, Soundtrack verfügbar

Am 01. Juli 2020 erscheint der Minecraft Dungeons Jungle Awakens DLC. Die Erweiterung ist Teil der Hero Edition. Alternativ könnt ihr mit dem Hero Pass die Standard Edition des Spiels aufwerten.

Was erwartet euch im ersten Minecraft Dungeons DLC? Mehr Gebüsch, Ranken, Feuchtigkeit und Laub, wohin das Auge reicht. Ein Dschungel eben. Außerdem dürft ihr euch auf neue Waffen, Rüstungen und Artefakte freuen. Kampflos erhaltet ihr die natürlich nicht. Bevor ihr das Zeug in euren Besitz nehmen könnt, müsst ihr euch in drei neuen Storymissionen mit neuen Gegnern anlegen. Ein kostenloses Update ist ebenfalls geplant. Dieses bietet den Dungeon Lost Temple, einige neue Items und Änderungen an der Balance. Pandas kommen ebenfalls ins Spiel.

Möchtet ihr euch schon jetzt auf Minecraft Dungeons Jungle Awakens einstimmen? Den Soundtrack könnt ihr euch schon jetzt anhören. Ihr findet ihn bei Spotify und Apple Music.

Quelle: Mojang

Bildquelle: Mojang